Una joven moscovita sobrevive tras caer de un décimo piso en un montículo de nieve

1 minuto

Moscú, 5 feb (EFE). – Una moscovita de 16 años ha sobrevivido tras caer de un décimo piso sobre un montículo de nieve, informó hoy la prensa local.

Según el diario Moskovski Komsomolets, el incidente ocurrió en el sureste de la capital rusa.

La joven, que vestía una camiseta de andar por casa, se precipitó del décimo piso, pero gracias a las nevadas que dejaron montículos de más de 50 centímetros, pudo ponerse de pie poco después de la caída sin ayuda de nadie.

La adolescente, en estado de shock, se acercó a un salón de belleza, el local más cercano al lugar de la caída, y pidió ayuda.

Esta semana Moscú vive una ola de frío con temperaturas de 20 grados bajo cero que siguió a intensas nevadas que cubrieron de un grueso manto blanco las calles y los patios de la ciudad de más de 13 millones de habitantes.EFE

