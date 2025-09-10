The Swiss voice in the world since 1935

Una jueza bloquea temporalmente el intento de Trump de destituir a una gobernadora de la Fed

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó este martes temporalmente la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, ordenada por el presidente Donald Trump. 

Cook, la primera mujer negra en integrar la junta directiva de la Reserva Federal, está impugnando su destitución en la justicia.

La jueza de Washington Jia Cobb accedió este martes al pedido de Cook de permanecer en la junta directiva de la Fed mientras se resuelve su demanda, justo una semana antes de esperada reunión de la institución sobre las tasas de interés.

Trump ha alegado que Cook cometió fraude hipotecario, afirmaciones que su abogado ha desestimado como una campaña de desprestigio. 

El presidente reclama desde hace meses a la Fed que recorte drásticamente las tasas de interés para impulsar el crédito y el consumo. La salida de Cook, quien se ha mostrado partidaria de mantener los tipos de interés sin cambios, le permitiría reemplazarla por alguien más afín a sus ideas.

bys/sla/ksb/ag/mel

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR