Una jueza de EE.UU. ordena liberar al salvadoreño Kilmar Abrego de la custodia del ICE

1 minuto

Washington, 11 dic (EFE).- Una jueza ordenó este jueves liberar de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Kilmar Abrego, el salvadoreño deportado a la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador «por error». EFE

La jueza federal del Distrito de Maryland Paula Xinis decretó que Abrego fuese liberado «inmediatamente» y aseguró que su detención se produjo «sin autoridad legal». EFE

ecs/rf