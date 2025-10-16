Una jueza de EEUU desecha el caso de unos jóvenes que buscaban impugnar políticas climáticas de Trump

Una jueza federal de Estados Unidos desechó el miércoles una demanda interpuesta por un grupo de jóvenes que alegaban que la promoción de los combustibles fósiles por parte del presidente Donald Trump viola sus derechos inalienables.

En su fallo, la jueza Dana Christensen declaró que, si bien los jóvenes demandantes presentaron pruebas «abrumadoras» que demostraban que las órdenes ejecutivas del gobierno desestabilizarían aún más el clima y los perjudicarían, carecía de jurisdicción para intervenir.

«Teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal concluye con pesar […] que no puede conceder a los demandantes la reparación que solicitan», escribió.

Lighthiser vs Trump es un caso emblemático de una tendencia mundial de acciones judiciales para forzar medidas contra la crisis climática, ante la inercia política o la resistencia de los dirigentes.

Los 22 demandantes, entre los que hay menores representados por una ONG, solicitaban a la justicia que suspendiera tres decretos que, en su opinión, violan su derecho constitucional a la vida y a la libertad al favorecer el desarrollo de las energías fósiles y obstaculizar el de las energías renovables.

También acusaban a la administración de socavar la ciencia climática federal, dejando al público menos informado sobre los crecientes peligros.

Durante una audiencia de dos días celebrada el mes pasado, los jóvenes testificaron sobre las formas en que el calentamiento global había impactado sus vidas.

Los abogados del gobierno, por su parte, no citaron a sus propios testigos ni dedicaron mucho tiempo a refutar la realidad del cambio climático. En cambio, argumentaron que la demanda era fundamentalmente «antidemocrática».

Finalmente, la jueza sostuvo que los daños no eran reparables por un tribunal y expresó su preocupación por que se le pidiera restablecer la política energética nacional a su estado anterior a la asunción de Trump.

