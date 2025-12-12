Una jueza de EEUU prohíbe temporalmente volver a detener al salvadoreño Kilmar Ábrego

Washington, 12 dic (EFE).- Una jueza estadounidense emitió una orden este viernes para prohibir temporalmente que detengan de nuevo a Kilmar Ábrego, el migrante salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos tras una deportación irregular a El Salvador que fue recientemente liberado de un de un centro migratorio en el estado de Pensilvania.

Paula Xinis, jueza federal de Maryland, emitió una orden de urgencia para que Ábrego no pueda ser arrestado de nuevo por un periodo «breve», explicó Simon Sandoval-Moshenberg, uno de sus abogados, a las puertas del centro de inmigración en el que fue citado el salvadoreño. EFE

