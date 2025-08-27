Una jueza federal frena la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego hasta octubre

Washington, 27 ago (EFE).- Una jueza federal de Estados Unidos frenó este miércoles la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego hasta octubre al convocar para entonces una audiencia con responsables del Gobierno de Donald Trump.

La jueza federal del Distrito de Maryland Paula Xinis ha programado una audiencia para el 6 de octubre para fallar sobre su solicitud de habeas corpus.

El habeas corpus es una garantía legal que permite a cualquier persona detenida solicitar que un juez revise la legalidad de su detención.

Xinis ha asegurado que esta solicitud se resolverá unos 30 días después de la audiencia de octubre.

También ha ordenado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus en inglés) estadounidense mantener a Ábrego dentro de un radio de 200 millas (unos 320 kilómetros) del estado de Maryland, donde reside. Actualmente está detenido en el estado de Virginia.

La defensa de Ábrego ha presentado, además, una moción para reabrir sus proceso de inmigración, anular su orden de deportación y solicitar asilo en Estados Unidos.

La magistrada es la misma que ordenó al Gobierno estadounidense que facilitara el regreso de Ábrego desde El Salvador, tras ser deportado allí por error.

Este lunes, agentes del ICE detuvieron a Abrego en los tribunales de inmigración de Baltimore (Maryland) tres días después de haber sido puesto en libertad en Tennessee, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas y un proceso de deportación, por no suponer una amenaza para la comunidad o estar en riesgo de huir.

Este sábado, la defensa de Ábrego explicó en un comunicado que el Gobierno estadounidense estaba amenazándolo con deportarle a Uganda para conseguir un acuerdo de culpabilidad que le permitiese ser deportado a Costa Rica en su lugar.

Durante el fin de semana, Ábrego entregó dos documentos a la Administración: uno designando Costa Rica como un país «aceptable» para ser deportado y otro indicando «temor» a ser trasladado a Uganda por no tener garantías de cual sería su situación una vez en el país.

El salvadoreño pasó casi tres meses en la cárcel de alta seguridad salvadoreña Cecot, donde lo enviaron «por error», hasta que posteriormente se ordenó su regreso a EE.UU. en junio pasado. EFE

