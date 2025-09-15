Una Katy Perry cíborg pone el broche de oro al festival The Town 2025 en São Paulo

São Paulo, 15 sep (EFE).- Una Katy Perry mitad humana y mitad inteligencia artificial colocó este domingo el broche de oro a la edición 2025 del festival de música The Town, en la ciudad brasileña de São Paulo.

Brasil se volvió a rendir a los pies de esta mujer, que el año pasado utilizó el país como palco para presentar su disco “143”, en el Rock in Río.

En esta oportunidad, la artista pop trajo su gira “The Lifetimes Tour», en la que mezcla algunas composiciones de su último álbum, que fue recibido con duras críticas por la prensa musical, con algunos de sus grandes éxitos.

Todo, en un show que está dividido en cinco niveles -como si se tratase de un videojuego- que navegan la resiliencia, la feminidad y el empoderamiento hasta audiovisuales que parecen alternar entre lo lisérgico y lo extraterrestre.

En la previa al espectáculo se podía identificar a aquellos que llegaron este domingo al Autódromo de Interlagos para verla específicamente a ella. Algunos acompañaron la estética de su último disco y asistieron con vestimentas plateadas y metalizadas, que luego la fría noche paulista los obligó a tapar con tupidos abrigos o coloridas y plásticas capas de lluvia.

De otro planeta

El telón cayó con una versión breve de “ARTIFICIAL”, de su último disco, y Katy Perry aterrizó en el escenario con movimientos robóticos y la mirada perdida, como si recién llegase al mundo desde una nave espacial, vistiendo un traje metálico con un corazón calado en el pecho.

Sin embargo, a medida que pasaban las canciones, su naturaleza humana parecía ganarle a su parte mecánica.

Ya en el segundo nivel de este “juego”, titulado como una de las canciones de su último disco, “WOMAN’S WORLD”, Katy Perry vistió ropas más leves, mostró unos movimientos cada vez más humanos y sonrió al interpretar versiones cortas de sus canciones más simpáticas, como “California Gurls”, “Teenage Dream”, hasta una versión rockera de “Hot n Cold” con “Last Friday Night (T.G.I.F.)”.

A la carta

Muchos de los fanáticos que se enamoraron de una joven Katy Perry en 2008 con ‘I Kissed A Girl’, hoy traen a sus hijos, amantes de una artista más experimentada, que ya no muestra un rasgo de timidez en el escenario.

Y, para contentarlos a todos, sobre la pantalla se desplegó un código QR que le daba al público el mando y le permitía votar para elegir canciones del repertorio de la noche.

En este nivel, llamado “elige tu propia aventura”, la artista subió al escenario a un fanático, junto al que cantó “The One That Got Away”, una de las elegidas por los presentes y, sin dudas, su canción más emotiva.

En su nivel final, Katy Perry quedó cara a cara con el villano de este videojuego, un androide que interpreta con una voz metálica una versión diferente del rap de “E.T.”.

El grito de victoria final llegó con la canción «Rise», un canto a la resiliencia compuesto por la artista y adoptado como uno de los himnos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.

Tras dos horas de concierto, selló su paso por São Paulo con “Fireworks”, que en 2012 le valió dos nominaciones a los premios Grammy, acompañada de un espectáculo de fuegos artificiales de colores que seguían el ritmo de la música.

En Brasil, la artista continuará visitando Curitiba y Brasilia, para luego despegar hacia Irlanda, desde donde seguirá su gira por el continente europeo y finalizará con ocho conciertos por Asia.

El Autódromo de Interlagos, casa del Gran Premio de Fórmula Uno de São Paulo, se transformó en una verdadera ciudad de la música, con cinco escenarios destinados a diversos géneros y hasta una montaña rusa que, desde la altura, permitía observar los 360.000 metros cuadrados de extensión del predio.

De esta forma, The Town cerró su segunda edición que reunió a más de medio millón de personas y contó con grandes nombres de la música como Travis Scott, Green Day, Iggy Pop, Backstreet Boys, y Mariah Carey, entre otros. EFE

