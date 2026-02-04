Una legisladora opositora de Taiwán toma posesión de cargo pese a tener nacionalidad china

3 minutos

Taipéi, 4 feb (EFE).- La política del Partido Popular de Taiwán (PPT) Li Chen-hsiu tomó este martes posesión de su cargo como legisladora, un hecho inédito que ha abierto un amplio debate en la isla sobre su elegibilidad para el puesto, dado que no ha podido renunciar oficialmente a su nacionalidad china.

Li, natural de la provincia china de Hunan, juró el cargo junto a otros cinco nuevos legisladores de la formación opositora en virtud de la denominada «cláusula de los dos años» del PPT, que establece que todos los parlamentarios del partido elegidos por lista nacional ejercerán solo por un período de dos años, en lugar de los cuatro habituales.

«Aunque no nací en Taiwán, he echado raíces aquí. He tenido hijos, he trabajado y he pagado mis impuestos. Llevo residiendo en Taiwán más de 30 años. Mis cinco hijos son todos taiwaneses. El tiempo que he pasado en Taiwán es mayor que el que pasé en la China continental», afirmó la legisladora, en declaraciones difundidas por la televisión local TaiwanPlus.

«Mi amor por Taiwán y mi determinación para protegerlo no son menores que los de otras personas», subrayó.

Superposición de legislaciones

La toma de posesión de Li, quien se ha convertido en la primera legisladora con nacionalidad china en Taiwán, ha provocado un intenso debate político y jurídico debido a la superposición de distintos marcos legales.

Por un lado está la normativa que regula las relaciones entre las poblaciones de Taiwán y de China continental, que establece un período mínimo de diez años de residencia para que las personas nacidas en China puedan postularse a cargos públicos en la isla, un requisito que Li cumple ampliamente.

Por otro, la Ley de Nacionalidad de Taiwán estipula que los cargos públicos sujetos a restricciones de nacionalidad solo pueden ser ocupados por nacionales de la República de China (nombre oficial de Taiwán) y que los funcionarios que posean otra nacionalidad deben iniciar el proceso de renuncia antes de asumir el cargo y completarlo en el plazo de un año desde la toma de posesión.

Sin embargo, la legisladora explicó este martes, en declaraciones recogidas por CNA, que había viajado a China para renunciar a su nacionalidad, pero que su solicitud fue rechazada por las oficinas de seguridad pública tanto del condado de Hengnan como de la ciudad de Hengyang, ambos en la provincia central de Hunan.

Li recalcó que ningún ciudadano chino naturalizado ha logrado renunciar con éxito a la nacionalidad de la República Popular China para cumplir los requisitos legales de Taiwán, y agregó que presentará documentación que demuestre que las autoridades chinas se negaron a aceptar su solicitud para que el Ministerio del Interior (MOI) intente resolver esta cuestión.

El MOI, por su parte, señaló que los legisladores deben completar los procedimientos exigidos dentro del plazo establecido de un año o enfrentarse a la destitución conforme a la ley.

La presencia de legisladores con nacionalidad china en el Parlamento taiwanés es especialmente sensible en una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y cuya soberanía es reclamada por Pekín, que no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

jacb/vec/rrt