Una lesión deja fuera del Mundial de Marruecos a la portera ecuatoriana Romina Leigue

Guayaquil (Ecuador), 6 oct (EFE).- La selección juvenil femenina de Ecuador sufrió la baja, por lesión, de la portera Romina Leigue previo al Mundial sub-17 de Marruecos, precisó este lunes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

«La FEF informa que Romina Leigue, de la Sub-17 femenina, sufrió una fractura de clavícula, lesión que requiere tratamiento conservador y reposo para su adecuada recuperación, lo que la imposibilita de participar en el Mundial de Marruecos», indicó la FEF en un comunicado.

La FEF todavía no ha informado quién reemplazará a Leigue en la selección juvenil, pues la portera es una de sus principales figuras, tras sus actuaciones con su club, Guerreras Albas, que representan a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Ecuador se entrena a doble jornada desde el 24 de septiembre en el complejo deportivo de ‘La Casa de la Selección’, de la capital ecuatoriana, Quito, al mando del técnico ecuatoriano Víctor Idrobo.

Ecuador arrancará su disputa en el Mundial de Marruecos, por el Grupo C, contra Estados Unidos, Noruega y China, desde el 17 de octubre. EFE

