Una lesión del dominicano Bayron Matos le deja por fuera de Miami Dolphins

Redacción Deportes, 26 ago (EFE).- Miami Dolphins anunció este martes que el tackle ofensivo dominicano Bayron Matos quedó fuera del róster de 53 jugadores que jugará la temporada 2025 de la NFL debido a una lesión.

Matos, nacido hace 24 años en Santo Domingo, sufrió una lesión en la cabeza el pasado 25 de julio durante un entrenamiento del equipo por el que tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital.

Un día después de su ingreso, el jugador recuperó la movilidad en las extremidades.

Matos fue dado de alta el 30 de julio y regresó a las instalaciones del equipo que lo mantuvo fuera de actividad en protocolo de conmoción cerebral por lo que se perdió los tres juegos de preparación de los Seahawks.

Bayron Matos es producto del ‘International Player Pathway 2024’, programa de la NFL que busca talentos fuera de Estados Unidos con posibilidades de ganarse un lugar en la liga.

Fue contratado por Miami el 28 de abril del 2024 como novato no reclutado, después de no haber sido seleccionado en el Draft.

Ahora Matos buscará mantenerse en el equipo de prácticas de los Dolphins por segundo año consecutivo. EFE

