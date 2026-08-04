Una leve subida del Danubio permite a Hungría mantener operativa su central nuclear

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Budapest, 4 ago (EFE).- Hungría mantendrá operativo el último reactor que aún funciona en su única planta nuclear gracias a una leve subida en el nivel del agua del Danubio, por lo que se suspende de momento la anunciada paralización de la planta, indicó este martes el primer ministro, Péter Magyar.

«Durante la madrugada llegamos a pocos milímetros de (tener que) desconectar del todo la planta de Paks, pero se frenó la disminución del nivel del agua y en la mañana creció un centímetro y medio. La última turbina sigue operando de manera segura», informó Magyar en las redes sociales.

El jefe de Gobierno agregó que se dirige a la planta nuclear de Paks y que ofrecerá más información durante la jornada.

Hungría vive, como otros países de Europa Central, días de severa sequía y calor, que ha generado problemas no solo en la planta nuclear, sino también en el transporte fluvial y en la agricultura.

En los últimos días el mismo Magyar anunció varias veces que la planta de Paks, que suministra la mitad del consumo eléctrico del país, quedaría inoperativa por la bajada del nivel del agua que se usa para refrigerar sus reactores.

Actualmente, sólo una turbina de uno de los cuatro reactores está funcionando, generando 240 megavatios, frente a los 2.000 habituales de la planta.

La central de Paks, de tecnología soviética, empezó a funcionar hace 44 años y hasta el momento nunca ha tenido que ser desconectada por completo.

Magyar dijo el lunes que se espera que el jueves el Danubio empiece a crecer debido a lluvias que se pronostican en la vecina Austria, río arriba.

El jefe de Gobierno agradeció a los húngaros por haber escuchado la petición del Gobierno de consumir menos energía entre las 17.00 y 22.00.

Los servicios de meteorología del país pronostican que la ola de calor continuará al menos hasta el jueves, con temperaturas de hasta 42 grados y con escasas precipitaciones.

Para este martes se esperan máximos de 41 grados en gran parte del país, donde está vigente la alerta por el calor de tercer grado. EFE

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