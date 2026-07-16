Una libra de café especial hondureño se vende a 90 dólares en la Taza de Excelencia 2026

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Tegucigalpa, 16 jul (EFE).- Una libra (454 gramos) de café hondureño de alta calidad alcanzó este jueves un precio récord de 90 dólares en la subasta electrónica Taza de Excelencia 2026, informó el Instituto Hondureño del Café (Ihcafe).

El precio fue pagado por la empresa surcoreana Coffee Me Up por un lote de la finca El Pimporro, ubicada en el departamento de Intibucá, en el oeste de Honduras, ganador de la competencia con una variedad Geisha en la categoría Honduras Exótica, indicó el Ihcafe en un comunicado.

La subasta permitió comercializar 18.783,39 libras (unos 8.520 kilos) de café de especialidad por un total de 591.251,26 dólares, un 20 % más que el monto alcanzado en las compras de empresas importadoras durante los últimos cinco años, añadió la institución.

El precio promedio fue de 31,48 dólares por libra, el más alto registrado en la historia de la Taza de Excelencia y de la subasta electrónica, lo que, según el Ihcafe, confirma el prestigio alcanzado por el café hondureño en los mercados internacionales.

La puja, celebrada a través de la plataforma electrónica de la Alianza para la Excelencia en el Café, reunió a más de 130 compradores de 28 países de Asia, Europa, Norteamérica y Oriente Medio que presentaron ofertas por los 30 lotes ganadores del certamen.

La edición de este año mantuvo tres categorías de competencia: Honduras Exótica, integrada por variedades como Geisha, Pacamara y SL-28; Honduras Tradicional, con Catuai, Typica, Bourbon, IHCAFE-90, Lempira y Anacafé 14; y Parainema Catracha, una variedad desarrollada en Honduras que ha ganado reconocimiento internacional por su perfil distintivo.

El Ihcafe también destacó la creciente participación de jóvenes productores y familias caficultoras, así como una mayor inclusión de mujeres en el sector.

Por tercer año consecutivo, dos empresas hondureñas adquirieron lotes de café de especialidad para el mercado interno. Spirit Origin, con sede en la isla de Roatán (Caribe hondureño), compró el lote ganador de la categoría Parainema Catracha, mientras que Espresso Americano adquirió otro lote de la misma categoría, ambos procedentes del departamento de Santa Bárbara (oeste). EFE

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