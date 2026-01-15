Una lluvia de confeti da comienzo a las Fiestas de la Calle San Sebastián en Puerto Rico

San Juan, 15 ene (EFE).- Una lluvia de confeti dio comienzo este jueves al desfile de comparsas de cabezudos, zancudos y trajes folclóricos que danzaron al son de la bomba y la plena en la edición 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el evento festivo más importante de Puerto Rico, que se llevará a cabo hasta el 18 de enero.

Como novedad de este año, el tradicional corte de cinta para inaugurar las fiestas fue sustituido por un botón rojo que fue presionado por el actor puertorriqueño Jacobo Morales, que protagonizó el cortometraje ‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny, a quien junto a su esposa Blanca Silvia Eró, se le dedica esta edición.

«Es un gran honor porque además estas fiestas son aglutinantes, lo propician todo para que haya unidad, para que haya diferencias, pero diferencias en armonía y la armonía depende de las diferencias, pero las diferencias no pueden ser ofensivas y egoístas todo el tiempo», declaró a EFE Morales.

Morales es un cineasta, intérprete, poeta y animador, considerado como el director de cine más influyente en la historia de Puerto Rico y es conocido por sus películas de conciencia social que exploran la identidad cultural y las luchas políticas del archipiélago, apoyado desde hace más de 70 años por su esposa Blanca Eró, compañera de interpretación y productora.

Por su parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, aseveró durante su discurso para arrancar la festividad, que es «un privilegio» homenajear a Morales.

«Por dedicar toda su vida a la protección del patrimonio cultural de Puerto Rico, por ser embajador cultural de aquello que nos define, por llevar toda su vida el mensaje de lo que somos, por ser patrimonio humano del pueblo de Puerto Rico», subrayó Romero.

Morales rememoró que este reconocimiento es muy importante porque «cuando era muchacho» se crió recorriendo las coloridas casas del Viejo San Juan

El reconocido actor apareció en septiembre en la icónica casita del último concierto de la residencia de Bad Bunny en San Juan y recibió una gran ovación del público del Coliseo de Puerto Rico. Su tercera película, ‘Lo que le pasó a Santiago’, fue nominada al Óscar en el año 1990.

Asimismo, en este evento festivo se reconoce a instituciones culturales como la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano por su trayectoria de 75 años, el Festival Casals por sus 70 años como ejemplo de excelencia musical y educativa, y al Comité para la Conmemoración del Centenario de Don Catalino ‘Tite’ Curet Alonso.

Como en anteriores ediciones, la Plaza del Quinto Centenario, Plaza de Armas, Plaza de la Barandilla y la Plaza Colón en el Viejo San Juan, contarán con escenarios para deleitar a asistentes con conciertos.

El evento tendrá con una amplia oferta musical con artistas puertorriqueños como Arcángel, Hermes Croatto, Victoria Sanabria, La Secta, Joseph Fonseca, Tito Nieves, Grupo Manía, Andy Montañez, Víctor Manuelle, Ednita Nazario, Pedro Capó, Tommy Torres y Jowell y Randy, entre otros.

Entre los artistas internacionales estarán Los Rabanes y Juanes, quien por primera vez se presentará en esta festividad.

Del mismo modo, habrá un espacio para los artesanos puertorriqueños y actividades infantiles para toda la familia.

Agentes de la Policía proporcionarán seguridad a todos los ciudadanos que se acerquen a celebrar las fiestas y el Departamento de Salud Municipal de Puerto Rico desplegó efectivos para brindar servicios sanitarios a todo el que lo necesite. EFE

