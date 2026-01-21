Una magistrada francesa denuncia una conversación extraña sobre Le Pen con unos diplomáticos de EEUU

Una magistrada francesa explicó a AFP que mantuvo una conversación extraña con dos diplomáticos de Estados Unidos sobre Marine Le Pen, en un contexto de temor de una injerencia de Washington en el juicio contra la líder ultraderechista.

En marzo de 2025, un tribunal de primera instancia condenó a Le Pen a cinco años de inhabilitación inmediata por malversación de fondos públicos europeos, una decisión que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de «caza de brujas».

Casi dos meses después, Magali Lafourcade, al frente de la Comisión Nacional Consultativa de Derechos Humanos (CNCDH), recibió a dos consejeros de la oficina de la Democracia de la diplomacia estadounidense: Samuel Samson y Christopher Anderson.

Ambos buscaban «elementos para acreditar una teoría que podría, tal vez, servir de apoyo a una desinformación o a una manipulación del debate público francés», dijo Lafourcade, confirmando sus declaraciones a la cadena pública France 5.

Rápidamente, la conversación se centró en Marine Le Pen, quien enfrenta actualmente el juicio en apelación sobre la presunta malversación de fondos públicos europeos cuando era eurodiputada.

En el proceso, se juega su candidatura a la elección presidencial de 2027, cuando su partido Agrupación Nacional (RN) lidera los sondeos, ya sea con ella como aspirante o con su delfín, Jordan Bardella.

Los representantes de Estados Unidos «estaban convencidos de que se trataba de un juicio político que buscaba apartarla de la presidencial (…) por motivos puramente políticos», relató la magistrada.

La secretaria general de la CNCDH, «incómoda» con esta charla que no debería «darse con aliados», decidió ponerla en conocimiento de la cancillería francesa, algo que, como jefa de una institución independiente, asegura que no suele hacer.

«Parecía una especie de intromisión para acreditar un discurso que, según sentí, tenía una finalidad de injerencia», aseguró.

La cancillería francesa le respondió que se tomaba «muy en serio» el asunto, agregó. Contactado por AFP, el ministerio rechazó comentar la información.

El juicio en apelación en curso contra Le Pen se produce en un contexto de temores sobre una posible injerencia estadounidense.

Según el semanario alemán Der Spiegel, la administración Trump estaría estudiando sanciones contra los jueces que condenaron a Le Pen en primera instancia. Funcionarios estadounidenses lo negaron.

Responsables estadounidenses denuncian regularmente «la censura» y violaciones de la libertad de expresión en Europa, especialmente en Francia, Alemania y el Reino Unido, mientras brindan su apoyo a partidos de extrema derecha europeos.

