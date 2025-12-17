Una marcha en apoyo al presidente conmemora la revolución tunecina

Argel, 17 dic (EFE).- Una marcha en apoyo al presidente de Túnez, Kais Said, recorrió este miércoles el centro de la capital en conmemoración del decimoquinto aniversario de la revolución que, desde 2021, recuerda la inmolación del joven vendedor ambulante Mohamed Bouazizi, un acontecimiento que desencadenó la revuelta.

Hasta el establecimiento de este día como fiesta nacional por parte del mandatario, quien modificó la fecha de la conmemoración tras arrogarse plenos poderes para «rectificar» la transición democrática, el aniversario de la conocida Primavera Árabe se celebrada el 14 de enero, cuando cayó el dictador Zine al Abidine Ben Ali.

Con banderas tunecinas y fotos del presidente, cientos de ciudadanos recorrieron la emblemática Avenida Habib Bourguiba donde se desarrollaron las masivas protestas entre 2010 y 2011 que terminaron con más de dos décadas de dictadura.

La movilización fue convocada por simpatizantes del presidente del llamado «Movimiento 25 de julio», cuando Said suspendió el Parlamento y destituyó el Gobierno, en un movimiento que la oposición calificó como «golpe de Estado».

Durante la jornada conmemorativa de hoy, los participantes clamaron contra la «interferencia extranjera» en Túnez y contra lo que consideran «traidores y agentes» que dañan la soberanía del país.

Sidi Bouzid, ciudad natal del joven vendedor que se inmoló en protesta del abuso policial, acogió numerosas actividades y celebraciones bajo el lema «17 de diciembre de 2010… la voz de la revolución», informó la radio Mosaique FM.

Siguiendo el programa oficial, la jornada comenzó con diecisiete cañonazos, a cargo del ejército nacional, tras lo que se pronunciaron discursos oficiales.

La ciudad de Gabes – zona costera donde recientemente se han registrado manifestaciones contra un complejo contaminante – acogió también conmemoraciones con el izamiento de la bandera nacional frente a la sede de la gobernación.

Túnez comenzó en 2011 una transición democrática con la llamada Primavera Árabe que, según opositores y sociedad civil, quedó interrumpida cuando Said se hizo con plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional del país, antes de revalidar su mandato en las elecciones presidenciales de octubre de 2024.EFE

