Una mayoría de países UE pide preservar la financiación del programa medioambiental LIFE

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Bruselas, 25 jun (EFE).- Una mayoría de ministros de Medioambiente de los países de la UE, a iniciativa de España, pidió este jueves a la Comisión Europea que preserve en el próximo presupuesto comunitario a largo plazo la financiación específica del programa LIFE, único instrumento dedicado exclusivamente a medioambiente y clima.

«Necesitamos garantizar su continuidad, una financiación adecuada y específica para el nuevo marco financiero plurianual», dijo la vicepresidenta tercera de España y titular para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien agregó que «diluirlo en fondos más amplios supone rebajar la ambición medioambiental».

El punto sobre el programa LIFE, introducido en el orden del día a petición de España, se enmarca en el debate más amplio sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, ante la propuesta de Bruselas de reorganizar los fondos europeos e integrar programas singulares en instrumentos financieros de mayor alcance.

Creado en 1992, LIFE ha cofinanciado más de 6.000 proyectos y ha movilizado más de 12.000 millones de euros para iniciativas relacionadas con la protección del medioambiente, el clima, la economía circular, la biodiversidad y la transición energética.

Pero la Comisión planea recoger sus objetivos en otros programas y retirará la financiación específica a esa iniciativa.

La vicepresidenta española presentó ante sus homólogos un documento de apoyo a ese instrumento, firmado también por Italia, Austria y Luxemburgo.

Recabó además el apoyo de más de una docena de países, entre ellos Portugal, Lituania, Grecia o Polonia. Francia también se mostró favorable a conservar una línea presupuestaria específica, aunque Alemania, Países Bajos y la propia Comisión mantuvieron una posición más prudente.

La mayoría de los quince países que tomaron la palabra defendió, de una forma u otra, el instrumento. Bulgaria afirmó que LIFE tiene un «papel fundamental que desarrollar en la arquitectura financiera europea», mientras que Hungría subrayó que «ha demostrado ser una fuente de financiación estable» para medioambiente y clima.

«LIFE es magnífico, la vida es bonita y debemos intentar preservarlo (…) Tiene historial magnífico en nuestro país y creo que en toda Europa», apuntó el responsable polaco, en línea con Estonia, que reivindicó el programa como «un instrumento muy exitoso» y pidió que «continúe la financiación».

El lince ibérico

España, por su parte, subrayó que LIFE «ha resultado muy eficaz precisamente por ser específico en esta materia y ser mucho más ágil, lo que ha demostrado y ha permitido demostrar que Europa sigue invirtiendo y seguir liderando en sostenibilidad». Y la ministra puso como ejemplo la evolución del lince ibérico.

«Un ejemplo muy claro que comparto con mis compañeros de Portugal: la recuperación del lince ibérico, pasando a principios de siglo a menos de 100 ejemplares y actualmente en la península Ibérica tenemos más de 2.600», reivindicó Aagesen.

En representación de las comunidades autónomas en España, también tomó la palabra el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra José María Aierdi Fernández de Barrena, quien reivindicó que LIFE ha «ha permitido cerrar la brecha entre la ambición política europea y la implantación real en nuestros territorios» con «actuaciones concretas sobre el terreno».

Menos entusiasmo

Con menor entusiasmo aparente que otros socios, la titular francesa se sumó al bloque favorable a conservar «una línea presupuestaria identificada específica» para LIFE, ante la «unanimidad que se desprende» de las intervenciones de los ministros.

El titular alemán, con rango de secretario de Estado, reconoció que «este instrumento ha sido muy valioso en las últimas décadas», pero apeló a una «visión holística» de las necesidades presupuestarias.

En la misma línea, Países Bajos reconoció que el programa ha «demostrado su valor añadido de manera coherente y sistemática», pero recordó que su Gobierno defiende una «simplificación y racionalización» de los fondos comunitarios.

No obstante, animó a prestar «atención suficiente» a los objetivos de LIFE y dijo que los Países Bajos están «abiertos a valorar propuestas».

También la comisaria de Medioambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, defendió la propuesta del Ejecutivo para el próximo marco financiero plurianual (2028-2034) de la UE.

«Entiendo su preocupación sobre que LIFE ya no sea un programa independiente. Es cierto que nuestra propuesta aporta cambios significativos pero, a mi modo de ver, puede conducir a un sistema más sencillo, incluso con mayor impacto en el medioambiente», dijo.

Roswall destacó que el 35 % del presupuesto de la UE se dedicará a clima y medioambiente, según la propuesta de Bruselas, lo que supone unos 700.000 millones de euros.

La comisaria también recordó que el Consejo de la UE -los países- ya ha confirmado la estructura general del presupuesto. EFE

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