Una mayoría de votantes hispanos en EE.UU. desaprueban la gestión de Trump

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Washington, 27 may (EFE).- Una mayoría de votantes hispanos en Estados Unidos desaprueban la gestión del presidente del país, Donald Trump, y en concreto rechazan sus políticas económicas, la aplicación de leyes de inmigración y la guerra en Irán, según una encuesta divulgada este miércoles por la organización UnidosUS.

Los resultados revelan que el 67 % de los votantes latinos no está de acuerdo con la actuación del mandatario, con una desaprobación mayoritaria en todas las regiones del país, incluida Florida, donde alcanza el 51 %.

Esta cifra representa una pérdida de apoyo constante desde abril de 2025, cuando el 82 % de sus votantes latinos afirmaban que volverían a respaldarlo, cifra que fue decayendo del 78 % en noviembre de 2025 al 75 % actual.

Los principales motivos de esta erosión son económicos: el 44 % señala el coste de vida y la inflación como el factor que más ha afectado a su percepción de Trump, seguido por la aplicación de leyes de inmigración en ciudades estadounidenses (33 %), el estancamiento de salarios y empleos (26 %) y la guerra en Irán (25 %).

El 52 % de los votantes hispanos espera que las políticas económicas de Trump los dejen en peor situación durante los próximos 12 meses, mientras que el 66 % considera que el presidente y los republicanos del Congreso simplemente no se están enfocando en mejorar la economía.

Solo el 15 % de los votantes latinos afirma vivir cómodamente, mientras que el 83 % está en una «lucha diaria continua» para mantenerse a flote financieramente, presionados por el coste de los alimentos, la gasolina, la vivienda, la atención médica y las necesidades básicas.

También una abrumadora mayoría de votantes latinos, incluida la mayoría de republicanos, apoya la legalización de inmigrantes indocumentados residentes de larga data, rechazada por Trump.

El 68 % de los hispanos encuestados cree que el país va en la dirección equivocada, una cifra notable para lo que ha sido una población persistentemente optimista.

La encuesta bipartidista de UnidosUS, una organización estadounidense en defensa de la población latina, consultó a 3.000 votantes latinos registrados a nivel nacional entre el 27 de abril y el 14 de mayo, con un margen de error del 1,8 %. EFE

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