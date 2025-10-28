Una megaoperación contra el crimen en Rio de Janeiro deja una veintena de muertos

Rio de Janeiro registró el martes escenas de guerra, con al menos 18 presuntos criminales y varios policías muertos en «la mayor operación en la historia» de la ciudad contra el narcotráfico, según las autoridades.

Las operaciones policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de la ciudad postal de Brasil, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

«Hay (…) 18 criminales neutralizados», dijo el gobernador de Rio de Janeiro, Claudio Castro, en una rueda de prensa.

«Lamentablemente, las muertes también han afectado a nuestros policías. Hay policías fallecidos», agregó, sin dar una cifra.

Unos 2.500 uniformados participan de este operativo para «combatir la expansión territorial del Comando Vermelho», la mayor organización criminal de Rio de Janeiro, indicó el gobierno estatal en X.

– 200.000 afectados –

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha, en el norte de la ciudad, a bordo de 32 vehículos blindados.

Allí han decomisado «una gran cantidad de droga», afirmó sin dar más detalles Castro, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

81 personas fueron detenidas y la policía se incautó de 42 fusiles, según el gobierno estatal. Dos helicópteros y varios drones acompañan el operativo, que sigue en desarrollo.

Un fotógrafo de la AFP vio cómo decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro, en Penha, se llevaban a varios hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin camiseta.

Ráfagas de disparos siguen atemorizando a la población de la zona y los comercios están cerrados, observó la AFP.

«Más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos», indicó la asamblea legislativa del estado.

De su lado, Castro afirmó que «los batallones están en estado de atención y alerta ante posibles represalias».

– Bombas desde drones –

El gobernador publicó además un video en X de un dron lanzando un proyectil desde el cielo. «Es así como la policía de Rio de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones (…) No es crimen común, es narcoterrorismo», dijo.

Según Castro, la operación en curso «es mayor que la de 2010».

Ese año hubo un despliegue espectacular en el que policías y militares retomaron el control de esa misma zona luego de enfrentamientos que dejaron una treintena de muertos.

La corte suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud.

Estas medidas fueron levantadas este año por decisión del supremo.

Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de operativos porque tienen una baja eficacia contra las organizaciones criminales.

Exigiremos «explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Rio en escenario de guerra y barbarie», dijo a la AFP por escrito la diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión de derechos humanos de asamblea legislativa.

En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Rio, casi dos por día.

