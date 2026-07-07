Una menina de dos metros del escultor Manolo Valdés se vende por 375.000 euros en Mónaco

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París, 7 jul (EFE).- Una escultura de aluminio de dos metros de alto con forma de una de las ‘meninas’ de Velázquez, del escultor español Manolo Valdés, se vendió este martes por 375.000 euros en una subasta de la casa francesa Artcurial, en Mónaco.

La puja, que fue una de las más elevadas de toda la subasta, coincide con las estimaciones iniciales de los organizadores, que valoraron la pieza entre 350.000 y 450.000 euros.

La obra se llama ‘Infanta Margarita’ y representa la silueta de esta noble en el cuadro de Diego Velázquez ‘Las Meninas’, desprovista de rostro y de los detalles de su vestido.

La escultura está íntegramente compuesta de aluminio, que es pulido y brillante a la altura de la cabeza y está lleno de muescas, con un aspecto cercano al cemento, desde el cuello hasta los bajos de su vestido.

El propietario que puso en venta a la ‘Infanta’, en cuya espalda luce las iniciales M.V., se hizo con ella tras adquirirla de manos de Valdés, quien la creó en 2025.

Esta es una de las muchas recreaciones que el valenciano ha hecho de las ‘meninas’ de Velázquez, que se han convertido en una de sus producciones más reconocibles y hoy pueden verse en ciudades como Valencia, Bilbao o Düsseldorf (Alemania).

Otra obra de Valdés, ‘Cabeza de Madera Blanca con Mariposas Transparentes’, fue adjudicada en la misma subasta por 300.000 euros, el máximo en la horquilla de valoración de la casa Artcurial, que estimó su valor entre 200.000 y 300.000 euros.

Esta otra escultura, de 2024, combina madera, acero y cristal de Murano para crear una docena de mariposas alrededor de un rostro sin facciones, de modo que estas parecen emular una cabellera o un gran tocador.

La representación de cabezas femeninas con diferentes elementos en la parte superior, como sombreros o piezas de acero, también se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles y frecuentes del universo creativo de Valdés.

Además, las obras del artista español se adjudicaron en la misma subasta que tres esculturas del celebérrimo pintor Salvador Dalí (1904-1989), consistentes en una silla formada por cucharones, de un torso bulboso de la diosa Cibeles con un reloj daliniano sobre un hombro, y de una doble victoria de Samotracia; estimadas conjuntamente en unos 130.000 euros.

Manolo Valdés (1942) es un pintor y escultor actualmente afincado en Nueva York (EE.UU.) con una trayectoria que abarca más de medio siglo, por la que ha sido reconocido con galardones como el Premio Nacional de Artes Plásticas de España (1983) o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1998).EFE

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