Una minera canadiense renuncia a 87.541 hectáreas que explotaba en el Caribe de Nicaragua

2 minutos

San José, 30 oct (EFE).- La empresa Calibre Mining, una empresa pública de capital canadiense y que exporta oro de Nicaragua a Estados Unidos, renunció a dos concesiones mineras a cielo abierto que explotaba en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe por «no encontrar potencial de Interés», informó este jueves el Gobierno nicaragüense a través del Diario Oficial La Gaceta.

La renuncia de esas dos concesiones mineras, por un total de 87.541,45 hectáreas, se da en medio de los permisos que en los dos últimos dos años ha otorgado el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a empresas chinas por más de 800.000 hectáreas, incluida algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

El Ministerio de Energía y Minas aceptó a Calibre Mining Nicaragua, S.A., subsidiaria de la canadiense Calibre Mining Corp, la renuncia total del lote denominado Azurita, con una superficie de 49.677,46 hectáreas ubicado en los municipios de Puerto Cabezas y Prinzapolka, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Calibre Mining también desistió sobre el lote denominado Tamagás, con una superficie de 37.863,99 hectáreas, ubicado en los municipios de Prinzapolka, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, y La Cruz de Río Grande, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, de acuerdo con la información.

Según la cartera de Energía y Minas, Calibre Mining, que opera en Nicaragua desde 2009, decidió renunciar a esas concesiones «por falta de potencial de interés».

«La empresa ha tomado la decisión de renunciar totalmente a la concesión por no encontrar potencial de Interés en el área a corto y mediano plazo», señaló en el documento oficial.

Las superficies renunciadas quedarán libre de todo derecho 30 días después de la publicación del auto declaratorio en La Gaceta Diario Oficial, es decir, el Estado podrá dar permiso a otras empresas, agregó.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, según datos oficiales.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.

El oro es el principal producto de exportación nicaragüense y la empresa Calibre Mining, que genera 3.500 empleos, fue el mayor exportador en 2023, según cifras oficiales.EFE

mg/adl/enb