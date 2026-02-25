Una misión de eurodiputados visitará Valencia en el segundo aniversario de la dana

2 minutos

Bruselas, 25 feb (EFE).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo enviará una misión de observación a Valencia a finales de octubre de este año, cuando se cumplirán dos años de la dana que causó más de 230 víctimas mortales en 2024, para examinar sobre el terreno las consecuencias de esta tragedia, la gestión institucional o la situación de las víctimas.

En un comunicado, Compromís explicó que el envío de la misión ha salido adelante por unanimidad, lo cual para su eurodiputado Vicent Marzà demuestra que «Europa está a la altura de las víctimas y del pueblo valenciano».

«Esta misión es una muestra más del respaldo de las instituciones europeas para que los municipios y sobre todo las víctimas afectadas por la dana tengan el apoyo que no encontraron en el gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana», dijo por su parte la socialista Sandra Gómez, impulsora de la misión.

«La unanimidad envía un mensaje claro: las víctimas merecen verdad, transparencia y justicia», aseguró Marzà, que añadió que espera que la misión contribuya «a que una tragedia de estas dimensiones no vuelva a repetirse».

El viaje se desarrollará entre el 26 y el 29 de octubre, coincidiendo con el segundo aniversario de la catástrofe, si bien la agenda concreta de la misión y los eurodiputados que formarán parte de ella se decidirán más adelante.

El desplazamiento de los eurodiputados busca hacer un seguimiento de las peticiones que varios ciudadanos han llevado a esta comisión parlamentaria desde octubre de 2024 y llega después de que dos asociaciones de víctimas de la dana de Valencia acudieran en septiembre de 2025 a este órgano parlamentario para denunciar la gestión de la crisis y pedir una investigación europea de lo ocurrido. EFE

lzu/rja/icn