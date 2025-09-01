The Swiss voice in the world since 1935

Una misión del FMI analiza la evolución de la economía de la República Dominicana

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santo Domingo, 1 sep (EFE).- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inició ese lunes una visita a la República Dominicana para analizar junto a las autoridades locales la evolución reciente de la economía, las perspectivas de crecimiento y los principales riesgos, con especial énfasis en los sectores fiscal y monetario.

Asimismo, evaluará el impacto de factores externos en el desempeño económico nacional, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Hacienda y Economía, con cuyo titular, Magín Díaz, se reunió este lunes la misión del organismo crediticio internacional.

El programa de trabajo incluye la revisión de los resultados económicos del primer semestre del año, las proyecciones para la segunda mitad del año, así como las principales líneas del presupuesto de 2026, el marco fiscal de mediano plazo y los planes de gestión y financiamiento de la deuda pública con horizonte hasta 2035, precisó la información.

La misión está encabezada por Ricardo Llaudes, jefe de misión para la República Dominicana, e integrada por Geraldo Peraza, Nate Arnold, Pamela Madrid-Angers y Manuel Rosales Torres.

La visita, que se extenderá hasta el 12 de septiembre e incluye reuniones con autoridades del Banco Central de la República y con otros organismos clave, es parte de la revisión anual del Artículo IV del Acuerdo Constitutivo, un proceso que el FMI realiza regularmente con sus países miembros, con el objetivo de evaluar el desempeño económico, analizar las políticas vigentes y ofrecer asesoría técnica que contribuya a la estabilidad macroeconómica y financiera.

La economía dominicana registró una expansión interanual de 2,9 % en julio, superior a la de 1,1 % de junio, sustentada principalmente por un mejor desempeño relativo de los renglones minería, zonas francas, construcción y servicios, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Central. EFE

mf/rao/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR