Una misión del FMI analiza la evolución de la economía de la República Dominicana

(Actualiza con declaraciones de Héctor Albizu y Magín Díaz)

Santo Domingo, 1 sep (EFE).- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) inició ese lunes una visita a la República Dominicana para analizar junto a las autoridades locales la evolución reciente de la economía, las perspectivas de crecimiento y los principales riesgos, con especial énfasis en los sectores fiscal y monetario.

Asimismo, evaluará el impacto de factores externos en el desempeño económico nacional, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Hacienda y Economía, con cuyo titular, Magín Díaz, se reunió este lunes la misión del organismo crediticio internacional.

El programa de trabajo incluye la revisión de los resultados económicos del primer semestre del año, las proyecciones para la segunda mitad del año, así como las principales líneas del presupuesto de 2026, el marco fiscal de mediano plazo y los planes de gestión y financiamiento de la deuda pública con horizonte hasta 2035, precisó la información.

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, acompañado del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz (MHE), recibió a la delegación de la misión del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visita el país con el objeto de realizar una exposición analítica de la evolución de la economía dominicana y sus perspectivas.

Durante el encuentro realizado en la sede del BCRD, Valdez Albizu informó que «la economía dominicana se expandió en 2.9 % interanual en el mes de julio, acumulando un crecimiento de 2.4 % interanual durante enero-julio de 2025», y explicó que “la moderación en el crecimiento en 2025 ha estado influida por el convulso panorama internacional y la elevada incertidumbre que ha afectado las decisiones de consumo e inversión”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, manifestó «la voluntad conjunta de las dos instituciones por establecer una estrecha colaboración, asegurando el compromiso de la estabilidad macroeconómica junto a la ejecución de una política fiscal prudente.

La misión está encabezada por Ricardo Llaudes, jefe de misión para la República Dominicana, e integrada por Geraldo Peraza, Nate Arnold, Pamela Madrid-Angers y Manuel Rosales Torres.

La visita, que se extenderá hasta el 12 de septiembre e incluye reuniones con autoridades del Banco Central de la República y con otros organismos clave, es parte de la revisión anual del Artículo IV del Acuerdo Constitutivo, un proceso que el FMI realiza regularmente con sus países miembros, con el objetivo de evaluar el desempeño económico, analizar las políticas vigentes y ofrecer asesoría técnica que contribuya a la estabilidad macroeconómica y financiera.

La economía dominicana registró una expansión interanual de 2,9 % en julio, superior a la de 1,1 % de junio, sustentada principalmente por un mejor desempeño relativo de los renglones minería, zonas francas, construcción y servicios, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Central. EFE

