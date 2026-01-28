Una misión del FMI llegará en febrero a Honduras, anuncia el Gobierno de Asfura

Tegucigalpa, 27 ene (EFE).- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a Honduras este próximo febrero para analizar las posibilidades de obtener financiación de cara a proyectos estatales, según anunciaron la noche de este martes dos nuevos funcionarios del Gobierno de Nasry Asfura, que hoy tomó posesión como presidente.

«En el mes de febrero, vamos a estar recibiendo la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde Washington (…). Tendrán reuniones con nuestro presidente (Asfura), los bancos, empresa privada y también habrá reunión con el Estado», dijo el nuevo secretario (ministro) de Finanzas del país, Emilio Hernández.

En esa comparecencia de prensa en la Casa Presidencial, el nuevo presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, explicó que se traerá «toda esa asistencia técnica» del Tesoro de Estados Unidos y del FMI para apoyar al país «a llegar a metas realizables en el tema cambiario y crediticio».

El líder de la cartera de Finanzas también adelantó que la Administración de Asfura se reunirá con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el FMI.

Todo ello para analizar «qué metas hay que cumplir como país para tener mayores apoyos presupuestarios para poder llevar a cabo las tareas que tiene previstas este Gobierno» como salud, infraestructura y carretera, problemas que el mismo Asfura abordó hoy durante su discurso de toma de posesión.

Asfura continúa completando su gabinete de ministros para gobernar el país durante los próximos cuatro años, después de asumir el poder este mismo día, según comunicó un portavoz al presentar parte de los nuevos funcionarios.

El nuevo jefe de Estado asumió para el cuatrienio 2026-2030 en sustitución de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, quien no lo reconoció como nuevo mandatario, aunque en el último día de su mandato le deseó «suerte».

Fue investido en una sobria ceremonia en el Parlamento hondureño, alejada de las tradicionales investiduras multitudinaria, con un breve discurso que prometió no fallar a los hondureños y reducir el tamaño del Estado para optimizar los recursos públicos, al tiempo que pidió trabajar con compromiso.

Problemas en materia de seguridad, salud, educación, pobreza, desempleo, poca inversión nacional y extranjera, y corrupción, entre otros, son retos, no de ahora, que deberá enfrentar Asfura, quien fue alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña, entre 2014 y 2022. EFE

