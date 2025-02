Una moribunda izquierda israelí rechaza el plan de Trump de deportar a los gazatíes

Jerusalén, 5 feb (EFE).- Voces de una minoritaria izquierda israelí manifestaron este miércoles su absoluto rechazo a cualquier deportación masiva de gazatíes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera ayer que los palestinos deberían abandonar una devastada Franja de Gaza; la cual EE.UU. podría reconstruir y convertir en la nueva «Riviera de Oriente Medio».

El diputado israelí Ofer Cassif, excluido de la Knéset (Parlamento israelí) durante seis meses por su apoyo público a la causa palestina y a la denuncia contra Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), hizo un llamado hoy en contra de la limpieza étnica y a favor de la creación de un Estado palestino.

«Ante la idea de la deportación y el exilio árabe, de la ‘transferencia’ (de población), debemos levantarnos y decir con firmeza y sencillez: no ocurrirá porque no lo permitiremos. Aunque tengamos que tumbarnos bajo las ruedas de los camiones. Aunque tengamos que hacer volar puentes. No habrá deportaciones masivas por la fuerza», dijo Cassif en un comunicado.

«¡No a la transferencia, no a la limpieza étnica, sí a la paz y a un Estado palestino!», continuó el político de extrema izquierda, miembro del partido árabe Hadash Taal de principios comunistas.

Sus palabras chocan con la alegría manifestada este miércoles por ministros israelíes de centro y ultraderecha, pero también por figuras de la oposición, que han pedido al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desde que estudie la propuesta de Trump a que, en palabras del exministro de Seguridad Nacional el colono Itamar Ben Gvir, comience a implementarla lo antes posible.

«Ilusiones de limpieza étnica»

Por su parte, la organización israelí Peace Now (Paz ahora), que monitoriza la proliferación de asentamientos en Cisjordania y las políticas coloniales de Israel, subrayó también que es «hora de dejar de fantasear sobre la limpieza étnica y el desplazamiento forzoso en Gaza» y que la única solución que garantiza la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio es la creación de dos Estados.

«Los únicos que, tarde o temprano, tendrán que reubicarse son las decenas de miles de colonos (que hoy ocupan Cisjordania), que volverán a las fronteras de Israel como parte de un acuerdo político que establezca un Estado palestino junto a Israel», añadió el grupo en un comunicado.

En un tono similar se expresó Noa Landau, la editora adjunta en jefe del diario liberal israelí Haaretz, cuyos editoriales denunciaron durante meses las atrocidades de la guerra en Gaza y la tentativa de «limpieza étnica» del Ejército israelí contra el norte de la Franja.

«Spoiler: Gaza no se convertirá en una ‘Riviera estadounidense’ en Oriente Medio y dos millones de habitantes de Gaza no se ‘reubicarán’ en un plan masivo de Trump, al igual que nunca hubo un ‘Acuerdo del Siglo’ con un túnel imaginario entre Cisjordania y Gaza», dijo Landau en su cuenta de X.

«Estas no son soluciones mágicas, solo cortinas de humo», zanjó la periodista. EFE

