Una mujer australiana herida de gravedad por un ataque de tiburón sale brevemente del coma

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Bangkok, 24 jun (EFE).- Una mujer australiana herida de gravedad por el ataque de un tiburón mientras nadaba en una popular playa de Sídney salió brevemente del coma en el que permanecía desde hacía una semana, según informaron este miércoles medios locales, en medio de una serie de ataques letales de escualos en el país.

«Los médicos pudieron extubar a Leah y reducir su nivel de sedación para sacarla del coma inducido durante un breve período de tiempo», dijo su hermano, Joshua Stewart, en un comunicado que recoge hoy el medio público ABC.

El caso de la mujer de 34 años, identificada por la prensa local como Leah Stewart, ha causado impacto y se ha convertido en una historia de esperanza en Australia, después de una serie de letales ataques por escualos en el país.

El incidente ocurrió el 13 de junio, cuando un tiburón blanco, de entre tres y cuatro metros de longitud, entró en la zona vigilada y balizada para los bañistas cerca de la orilla de la conocida playa de Coogee, en los suburbios de Sídney.

«Leah tiene un largo camino por delante y aún permanece en cuidados intensivos, pero este es un primer paso muy positivo que nos da esperanza para la recuperación a largo plazo», indicó Joshua, tras apuntar que su hermana «seguirá necesitando este alto nivel de atención y apoyo durante algún tiempo».

Stewart permanece en estado crítico y ha sido sometida a «múltiples cirugías», incluida la amputación de un brazo y otras complicaciones que ponían en peligro su vida, como mordeduras en extremidades, laceraciones, fracturas en todo el cuerpo y una pérdida de sangre extrema.

El ataque se produjo pocas semanas después de que un hombre de 39 años muriera tras ser atacado por un tiburón en un arrecife de Queensland, en el noreste de Australia.

Ese caso ocurrió en la localidad de Hull Heads, días después de que otro australiano, de 38 años, falleciera por las heridas sufridas en el ataque de un tiburón blanco de unos cuatro metros frente a la costa de Perth, en Australia Occidental.

Durante 2025 se registraron al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, cinco de ellos mortales. Según la base nacional de incidentes por tiburones, entre 1791 y 2025 se contabilizaron más de 1.280 ataques en el país oceánico, alrededor de 260 con resultado de muerte. EFE

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