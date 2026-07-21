Una mujer es condenada a siete años de prisión por tráfico de bebés en Indonesia

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Un tribunal indonesio condenó el martes a siete años de prisión a la mujer responsable de una red de tráfico de menores, que reconoció haber «enviado» al menos a 12 bebés a Singapur.

Según la acusación, la indonesia Lie Siu Lan comenzó a traficar menores hacia Singapur tras el pedido realizado en 2022 por un ciudadano de ese país, que deseaba encontrar un niño para adoptar. A cambio, recibió unos 11.500 euros (13.140 dólares).

La trata de personas es un problema recurrente en Indonesia, un extenso archipiélago compuesto por más de 17.000 islas.

La fiscalía citó inicialmente 10 años de prisión contra la mujer, de 70 años, que estaba al frente de un grupo de 19 personas involucradas en una red desmantelada el año pasado por las autoridades indonesias.

La acusada fue declarada culpable de «reclutamiento, alojamiento, envío y traslado» de víctimas «con fines de explotación» por un tribunal de la ciudad de Bandung, en el oeste del país.

Otra integrante de la red, Astri Fitrinika, fue condenada por cargos similares a una pena de seis años y siete meses de cárcel.

Los acusados fueron detenidos en 2025 después de que un familiar denunciara a la policía, en la provincia de Java Occidental, el presunto secuestro de un bebé.

Los agentes rescataron a varios bebés que estaban en poder de la red en Indonesia antes de que pudieran ser vendidos. Otros, rechazados por clientes potenciales en Singapur, ya habían sido vendidos en el mercado interno, en particular a padres adoptivos en la capital, Yakarta.

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