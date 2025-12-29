Una mujer inglesa y sus 2 hijos murieron al quemarse su casa el día después de Navidad

Londres 29 dic. (EFE). Una madre y dos niños murieron en un incendio que destruyó su hogar el día de San Esteban (26 de diciembre) en Gloucestershire -suroeste de Inglaterra- a altas horas de la madrugada, mientras que el padre logró escapar del fuego y ser llevado al hospital, según informó hoy la Policía británica.

Los servicios de emergencias fueron llamados a las tres de la mañana hora local, en Brimscombe Hill in Stroud -Gloucestershire- a una propiedad en la que el fuego se había propagado dejando atrapados a una niña de siete años y otro de cuatro, junto con su madre.

Mientras que el padre consiguió salir del edificio y fue llevado a los servicios médicos correspondientes, donde se recupera, la Policía sigue trabajando para recuperar el cuerpo del segundo menor por la inestabilidad de la propiedad.

Según la investigación policial el fuego comenzó en la planta de abajo y no se cree que existieran circunstancias sospechosas en torno a la causa. El detective superintendente Ian Fletcher lo describió como un «incidente trágico».

Ambos progenitores se despertaron por el incendio a las tres de la mañana e intentaron llegar a la habitación de los niños, siendo el padre quién salió por la ventana del baño antes de intentar llegar por la ventana de la habitación de los pequeños.

El padre no consiguió su objetivo debido a la “ferocidad y el calor” del incendio ya que el fuego “se había propagado”, añadió el inspector. EFE

