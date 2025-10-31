Una mujer muere en un tiroteo en una de las principales autopistas de Río de Janeiro

São Paulo, 31 oct (EFE).- Una mujer murió este viernes tras quedar en medio de un tiroteo entre facciones criminales en una de las principales autopistas de Río de Janeiro, según informaron medios locales.

El tiroteo ocurrió en las inmediaciones del Complexo da Maré, un gran conjunto de favelas en la zona norte de Río de Janeiro, cuya área limita directamente con la autopista Linea Amarela, la ruta más directa al Aeropuerto Internacional de Galeão.

Una pasajera de un vehículo de aplicación, identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges, transitaba por la zona de conflicto cuando recibió un disparo en la cabeza. La víctima fue trasladada a un hospital local, pero no resistió.

El incidente produjo la interrupción de la autopista en ambos sentidos por algunos minutos.

La Policía Militar, citada por el medio G1, informó que el tiroteo fue producto de una confrontación entre facciones criminales rivales de la región de Vila do Pinheiro, una de las más de quince comunidades que integran el complejo de favelas.

Durante el operativo, los agentes decomisaron un fusil.

Los videos que circulan en las redes sociales muestran el momento en que se producen los disparos y un hombre, aparentemente alcanzado por una bala, cae al asfalto.

Momentos después de que el hombre cayera al suelo, dos vehículos de la policía militar llegan al lugar y se escucha la orden de que se tiren «al suelo».

Esta semana se llevó a cabo un operativo policial que dejó un saldo de entre 121 y 132 muertos, según diversas fuentes, en los complejos de favelas de Alemão y de Penha, ubicados también en la zona norte de Río y donde viven unas 200.000 personas.

La operación policial, considerada la más letal de Brasil y en la que fueron detenidas 133 personas, tenía por objetivo la captura de importantes líderes del Comando Vermelho, la mayor y más antigua organización criminal del estado, con tentáculos en todo el país.

La próxima semana, la ciudad acogerá una serie de eventos y reuniones internacionales previas a la COP30 en Belém, que contarán con las visitas del príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, y decenas de alcaldes de todo el mundo. EFE

