Una mujer muere tras un ataque de caimán mientras nadaba en un río de Florida

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Miami (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Una mujer de 31 años murió tras ser atacada por un caimán mientras nadaba en el río Econlockhatchee, en el centro de Florida (EE.UU.), informó la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna Silvestre (FWC, en sus siglas en inglés).

La víctima, que se bañaba con su pareja y una amiga, fue atacada el domingo pasado y murió de camino a un hospital.

Según la FWC, estaban arrodillados en algo menos de un metro de agua cuando el caimán la mordió en ambos brazos.

El novio «intentaba sacarla de la boca del caimán», relató el portavoz de la FWC, Chad Weber.

Según los investigadores, el hombre logró sujetar a la víctima hasta que el caimán la soltó, aunque el animal permaneció después en la zona.

El reptil le seccionó un brazo, de acuerdo con el diario Herald-Tribune.

Se trata del segundo ataque registrado ese mismo domingo en el centro de Florida.

Horas antes, un niño había sido mordido en una mano por un caimán de más de 2,4 metros mientras pescaba en el condado de Marion, según la cadena WESH.

Los responsables de la FWC evitaron señalar una única causa del ataque y apuntaron a la sequía, que mantiene el río en un nivel más bajo de lo normal, y al final de la temporada de apareamiento, cuando los caimanes se vuelven muy territoriales.

La FWC subrayó que los ataques de caimán son raros, aunque Florida registra 32 muertes por estos animales desde 1948. EFE

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