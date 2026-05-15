Una mujer muerta y 25 heridos en un accidente pirotécnico en una fiesta patronal en México

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Ciudad de México, 15 may (EFE).- Una mujer murió y veinticinco personas resultaron heridas en un accidente pirotécnico durante las fiestas patronales de Amatitán, en el occidental estado mexicano de Jalisco.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informaron de que una chispa de un artefacto pirotécnico, utilizado durante la quema de los llamados “toritos” -monturas cargadas de pirotecnia que asemejan a un toro- alcanzó un cilindro de gas de un puesto de comida y provocó la detonación.

El accidente ocurrió la noche de este pasado jueves, durante los festejos del Señor de la Ascensión, una celebración tradicional que reunía a familias, comerciantes y asistentes frente a la parroquia de la Inmaculada Concepción, en la cabecera municipal de Amatitán.

La víctima mortal fue una mujer de 52 años que murió cuando recibía atención médica, mientras que los heridos (25) fueron trasladados a hospitales de las localidades de Tequila, Magdalena, Amatitán y Guadalajara, capital de Jalisco, algunos con quemaduras graves y otros con heridas de menor consideración.

Videos difundidos en redes sociales por asistentes muestran el momento en que el ambiente festivo se interrumpe por un estallido y una columna de fuego, seguida de gritos de auxilio y carreras entre las personas que se encontraban en el lugar.

La zona permanecía acordonada este viernes mientras los cuerpos de emergencia aseguraban la zona y evaluaban los daños. EFE

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