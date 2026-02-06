Una mujer nacida en Argentina gana 2,7 millones de euros en un concurso español de TV

3 minutos

Madrid, 6 feb (EFE).- La concursante Rosa Rodríguez, nacida en Argentina y criada en España, ha ganado el mayor premio acumulado del concurso televisivo español Pasapalabra, 2.716.000 euros (3,2 millones de dólares), y se muestra «encantada» de que más del 40 % de esa cantidad se destine a impuestos.

Así podrá devolver a la sociedad todo lo que le ha permitido estudiar, formarse y disfrutar de servicios públicos, según argumentó este viernes en declaraciones a EFE.

«Lo que me va a llegar a la cuenta es más que suficiente para cubrir lo que yo buscaba, que era tranquilidad», comenta sobre el premio y la parte que corresponde a la hacienda pública.

Después de seis meses y 307 programas en pugna con otro concursante, Rodríguez consiguió completar el ‘rosco final’ de este concurso que emite la televisora Antena 3, consistente en acertar, en un tiempo limitado, palabras o nombres que comienzan o contienen cada una de las letras del abecedario.

El concurso promedia una audiencia diaria del 20,3 %, pero el desenlace llegó al 25 % de todos los espectadores de televisión cuando se emitía la noche pasada.

Rodríguez consiguió responder a la última letra que le quedaba pendiente cuando tan solo disponía de tres segundos. Con la M: apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP.

Y ella, temblando, pronunció el apellido correcto, ‘Morrall’, y el público estalló en aplausos

Rosa, de 32 años, nació en la localidad argentina de Quilmes y se crió en la región española de Galicia.

Es una gran curiosa, a quien le encanta aprender, preguntarse los porqués y descubrir cosas nuevas, y que se animó a concursar por su madre, con la que veía concursos de la televisión durante la pandemia de la covid-19.

Es profesora universitaria de español como lengua extranjera, con formación en filología inglesa, también en lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza.

Rodríguez considera su triunfo no solo como algo individual, sino también familiar y, en parte, colectivo. «Devolver bastante de todo lo que he recibido, sobre todo en educación y en servicios públicos de los que he disfrutado y disfruto, me parece lógico», apuntó la concursante, que asegura sentirse cómoda contribuyendo con su dinero a la sociedad.

Una reflexión que conecta con su preocupación por la falta de estabilidad que afrontan los jóvenes, especialmente en el acceso a una vivienda, uno de los mayores problemas sociales de España.

Su modo de vida seguirá siendo sencillo: «El dinero es tranquilidad, comprar tiempo y paz mental», insistió.

Y ahora, tiene como prioridad inmediata recuperar el tiempo perdido: volver a estar con amigos, retomar rutinas y disfrutar de la normalidad. Más adelante, planeará algún viaje con la familia, sin hacer ya tantos números. Y si puede ser a Argentina, donde nació, mucho mejor. EFE

bec/jlg/jl/rcf

(Foto)