Una multitud arropa a Mamdani en su toma de posesión en las calles heladas de Nueva York

3 minutos

Nueva York, 1 ene (EFE).- Miles de personas, incluyendo figuras políticas, arroparon este jueves al nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, en su toma de posesión frente a la Alcaldía de la ciudad, con las calles heladas y con temperaturas bajo cero.

La ceremonia, que comenzó cerca de las 13.30 hora local (18.30 GMT), incluye la investidura de Mamdani y de otros dos representantes electos en los comicios: el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, y el contralor, Mark Levine, que se ocupa de auditar las agencias públicas.

Unas 4.000 personas están invitadas oficialmente, pero el equipo del nuevo alcalde, quien ya celebró una primera jura anoche en un acto privado, convocó este acto público en forma de fiesta comunitaria para que los ciudadanos pudieran participar en la celebración.

Mamdani, de 34 años, será el último de los tres políticos en ser investido y lo hará guiado por el senador Bernie Sanders, aunque los discursos de la ceremonia se centraron casi exclusivamente en él, comenzando por el de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, encargada de la apertura.

«Esta es una investidura para todos, porque elegir este alcalde y esta visión es un afán ambicioso. Nos llama a todos a volver a la vida pública. Es hora de que miremos a nuestros vecinos, estemos con ellos y volvamos a la vida en comunidad», dijo Ocasio-Cortez.

Ocasio-Cortez, que tiene una edad similar a la de Mamdani y también pertenece al ala más izquierdista del Partido Demócrata, resaltó que es el primer alcalde musulmán, el primero inmigrante en cerca de un siglo y el más joven en varias generaciones, pero aspira a ser «un alcalde para todos nosotros».

Mientras, el imán Khalid Latifm director ejecutivo del Centro Islámico local, y amigo y mentor de Mamdani, pronunció un discurso apasionado con otros líderes religiosos detrás, en el que instó al alcalde a trabajar «en proximidad con la gente que tiene problemas» y no sucumbir a la «presión».

«No dejemos que alguien tenga que elegir entre el alquiler y la dignidad, entre medicinas y comidas, entre quedarse y sobrevivir», sostuvo.

Entre las figuras políticas que asisten al acto están los dos alcaldes anteriores, Eric Adams y Bill de Blasio, el senador Chuck Schumer, la fiscal estatal Letitia James o el concejal por Harlem Yusef Salaam, según se pudo observar en la retransmisión del evento.

El acto comenzó con una interpretación del himno estadounidense por parte del actor Javier Muñoz, conocido por su papel protagonista en el musical ‘Hamilton’ de Broadway, y acogió un recital del poeta Cornelius Eady, que compuso expresamente una pieza titulada «Prueba». EFE

nqs/asb/fpa

(foto)(video)