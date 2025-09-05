The Swiss voice in the world since 1935

Una niña daña una escultura de 30.000 euros en Italia al trepar sobre ella

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 5 sep (EFE).- Una niña de cinco años dañó una escultura del artista Carlo Pecorelli en la Galería de Arte Orler de Jesolo, norte de Italia, cuyo valor se estima en 30.000 euros, al trepar sobre ella para intentar pintar en uno de los cuadros expuestos, según informaron este viernes medios locales.

Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre, pero trascendieron este viernes; la menor, de nacionalidad polaca, se había escapado del control de su madre y, con un lápiz en la mano, intentó dibujar sobre la obra de Enrico Castellani, valorada en cerca de 200.000 euros, y que representa un folio en blanco, que fue lo que atrajo a la pequeña.

Para llegar hasta ella, la niña se subió a ‘Atenea Dorada’, una araña de oro de 24 quilates de Pecorelli, y rompió una de sus patas.

El propietario de la galería, Marco Orler, intervino de inmediato y evitó daños mayores, de modo que el lienzo de Castellani resultó ileso.

Asimismo, la pieza dañada de la escultura fue reemplazada por otra similar y la familia aceptó pagar una compensación que no ha sido revelada.

Según recogieron los medios, el artista lamentó lo sucedido y señaló que el incidente pudo haber tenido consecuencias más graves, ya que junto a la escultura dañada se encontraban otras obras de gran valor, entre ellas una pieza de Alighiero Boetti valorada en 295.000 euros. EFE

cee/ccg/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR