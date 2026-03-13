Una niña de 6 años herida en la cabeza tras ser atropellada por un colono en Cisjordania

1 minuto

Jerusalén, 13 mar (EFE).- Una niña de seis años resultó herida en la cabeza este vieres tras ser atropellada por un colono en la muy castigada Masafer Yatta, la comunidad de aldeas del sur de Hebrón(Cisjordania), informó la agencia de noticias palestina, Wafa.

Según relató el activista Osama Makhamra a Wafa este viernes un colono del asentamiento de Karmiel atropelló «deliberadamente» a la niña Suwar al Hathalin mientras jugaba frente a la casa de su familia en Umm Al Jair, lo que le causó una herida en la cabeza.

Tras ello, fue trasladada por el hospital de la Media Luna Roja a un hospital cercano, agregó Wafa.

También este viernes un grupo de colonos armados atacaron las viviendas de los residentes en la localidad de Sair (sur de Cisjordania). Posteriormente, según Wafa, fuerzas israelíes también irrumpieron en la zona y lanzaron gases lacrimógenos contra los vecinos palestinos, sin que se registraran heridos ni detenciones.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania ocupada se han disparado estos últimos días, en paralelo a la ofensiva bélica contra Irán -que Israel libra junto a EE.UU.- y lejos de la atención pública.

Según confirmo a EFE la ONG Yesh Din, solo durante los primeros cuatro días de guerra se documentaron al menos 50 casos de violencia por parte de colonos en 37 comunidades palestinas diferentes. EFE

ngg/agf