Una niña de ocho años, herida tras el ataque de un puma durante una excursión en Brasil

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São Paulo, 15 may (EFE).- Una niña de ocho años resultó herida en el rostro tras el ataque de un puma mientras estaba de excursión con sus padres en la región de Chapada dos Veadeiros, un parque natural del estado brasileño de Goiás, informaron este viernes los responsables del recinto.

El felino se abalanzó sobre la menor en el momento en el que ella y su familia caminaban por un sendero que daba acceso a una cascada del santuario particular conocido como ‘Volta da Serra’, según señaló el centro en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

Los padres y un trabajador del complejo, que se encontraba allí en ese momento, interrumpieron el ataque y el puma se escabulló rápidamente entre la vegetación.

La niña, que estaba celebrando su cumpleaños, recibió atención médica in situ y fue trasladada primeramente al Hospital Municipal de Alto Paraíso.

Sin embargo, tras las primeras pruebas, los médicos optaron por transferirla a otro hospital con más medios en Brasilia, donde se encuentra «estable» tras someterse a una cirugía plástica, según medios locales.

Los responsables del santuario natural suspendieron las visitas para realizar un «análisis técnico» de lo ocurrido.

«La dirección del Santuario refuerza su compromiso con la seguridad de los visitantes y colaboradores, y se mantiene a disposición para brindar asistencia integral a la víctima y a su familia, así como para colaborar con los procedimientos oficiales correspondientes», subrayó. EFE

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