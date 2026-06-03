Una niña es la séptima víctima por falta de atención médica por los bloqueos en Bolivia

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La Paz, 3 de jun (EFE).- Un niña de 12 años que debía recibir tratamiento contra el cáncer en La Paz falleció en una población fronteriza con Chile, al no poder ser trasladada por los bloqueos de carreteras que afectan a Bolivia desde hace cinco semanas, lo que eleva a siete las muertes por falta de atención médica y a diez las víctimas totales por el conflicto.

La presidenta de la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil (AVCCI), Ana Carola Torres, confirmó este miércoles que la menor vivía en la localidad de Tambo Quemado, limítrofe con territorio chileno, cerca de una carretera internacional que está bloqueada por manifestantes campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

«Lamentablemente no pudo llegar a su quimioterapia que era el 18 de mayo. Han estado los papás intentando cruzar por diferentes lugares, pero lamentablemente no tuvieron la suerte de hacerlo y tuvieron que retornar con la pequeña a su casa», relató la médica a los medios.

La niña, que sufría un linfoma linfoblástico de células B, murió el lunes tras haberse descompensado, sufrir fiebre y una hemorragia, lamentó Torres, cuya organización apoyó el tratamiento de la pequeña desde febrero de 2025.

Torres cuestionó que los manifestantes no dejen pasar ambulancias o vehículos con enfermos y que se reivindique «el derecho a la protesta por encima del derecho a la vida».

La niña es la séptima víctima por falta de atención médica provocada por el conflicto en Bolivia, cifra que también incluye a otro niño de 12 años y a una ciudadana de Belice.

Además, la Fiscalía investiga la muerte de un joven por un disparo durante un operativo policial y militar que intentó un desbloqueo el pasado 23 de mayo, y la Defensoría del Pueblo también tiene registro de otros dos fallecidos en circunstancias aún no aclaradas.

Con esa medida de presión, que ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, los sindicatos campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) exigen la renuncia del presidente Paz. EFE

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