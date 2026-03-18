Una niña es reportada fallecida por leptospirosis en el norte de Perú

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Lima, 18 mar (EFE).- Una niña de 11 años ha sido reportada este miércoles como la primera fallecida por leptospirosis en el año en la región de Tumbes, en la costa norte de Perú y limítrofe con Ecuador, a raíz del incremento de casos que se han elevado a 82 en los últimos días, según informaron las autoridades sanitarias.

La directora regional de salud en Tumbes, Roxana Chacaltana, confirmó a Canal N «el caso de una niña de 11 años en nuestra región que falleció por leptospirosis en Tumbes», a pesar de que se realizó un cerco epidemiológico cerca a su casa para evitar la propagación de la enfermedad.

Actualmente, Tumbes tiene 82 casos de leptospirosis, de los cuales 48 han sido confirmados por pruebas de laboratorio y 34 están a la espera de esos resultados, según indicó un portavoz de Epidemiología en la región.

Los representantes explicaron que esta enfermedad es una zoonosis (infección) causada por una bacteria que está en las ratas y que las intensas lluvias e inundaciones de las últimas semanas han provocado que salgan de sus nidos y recorran la ciudad, con lo cual hubo una proliferación de esa bacteria en sus heces y orina.

En la ciudad de Tumbes, donde se concentra la población de esta región fronteriza, hay aguas servidas y acumulación de residuos sólidos en muchas de sus calles, que han resultado anegadas por las lluvias de la temporada.

Por su parte, la empresa sanitaria Agua Tumbes informó, en un comunicado, que ha desplegado unidades hidrojet en las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar para realizar labores de limpieza y mantenimiento del sistema de alcantarillado, especialmente en los puntos de mayor riesgo.

Exhortaron a la población a hacer un uso responsable del alcantarillado, evitando arrojar desechos que puedan generar aniegos y riesgos para la salud pública.

Tumbes registró 322 casos de esta enfermedad en el 2025, de los cuales 40 fueron confirmados y el resto probables, dado que es un cuadro que se repite anualmente por la temporada de lluvias y las altas temperaturas en esa región costera.EFE

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