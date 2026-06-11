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Una niña herida leve y daños materiales en Baréin por los ataques iraníes

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Manamá, 11 jun (EFE).- Una niña resultó levemente herida y varias viviendas y vehículos civiles quedaron dañados por los ataques iraníes con misiles y drones contra el país árabe del golfo Pérsico, que acoge la Quinta Flota de Estados Unidos, informó este jueves el ministerio de Interior bahréiní.

«Como consecuencia de la atroz agresión iraní contra el Reino de Baréin, una niña de 11 años sufrió heridas leves (…), mientras que vehículos resultaron incendiados y viviendas dañadas en Hamad Town y en la capital, Manamá, debido a la metralla caída tras la intercepción y destrucción de drones iraníes», afirmó el citado departamento en un comunicado en su cuenta en X.

La nota, acompañada de imágenes de vehículos incendiados y de bomberos mientras intentan extinguir incendios, señaló que «la Defensa Civil y el Servicio Nacional de Ambulancias tomaron las medidas necesarias», sin dar a conocer más detalles.

Los Ejércitos de ese pequeño reino árabe y del vecino Kuwait, afirmaron durante la pasada madrugada que sus sistemas antiaéreos estaban «interceptando objetivos aéreos hostiles» que Irán lanzó contra su territorio, así como el de Jordania, donde EE.UU mantiene presencia militar.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró por su parte este jueves que ha atacado bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania, en respuesta a los bombardeos lanzados previamente por el Ejército estadounidense contra lo que dijo que son «múltiples objetivos» en Irán como «respuesta a agresiones» del país persa. EFE

bar-fa/amr/jlp

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