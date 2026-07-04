Una niña muerta y centenares de personas afectadas por las lluvias en Panamá

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Ciudad de Panamá, 4 jul (EFE).- Una niña de 12 murió en Panamá sepultada por un deslizamiento de tierra, en la provincia occidental de Bocas del Toro, debido a las fuertes lluvias que se han registrado en el país en las últimas horas, informó este sábado el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La menor fue hallada muerta «junto a su perro, por las autoridades de socorro de Panamá en el sector de Finca 4, Bambú, en el distrito de Changuinola, aseguró el Sinaproc en sus redes sociales.

Desde el viernes, Changuinola, situado a unos 600 kilómetros de la capital panameña, esta siendo azotado por lluvias torrenciales que provocaron situaciones de emergencia, como deslizamientos de tierras y caída de árboles, indicó el Sinaproc.

En esa región occidental de Panamá, caracterizada por la pobreza y habitada mayoritariamente por indígenas, se habilitaron cinco escuelas y centros comunales como albergues para albergar a más 430 personas, según cifras divulgadas por la prensa local.

Las lluvias también afectaron esta madrugada la capital de Panamá, donde las autoridades de socorro reportaron caída de árboles, del tendido eléctrico y desprendimiento de algunos techos en zonas del populoso distrito de San Miguelito. EFE

gf/jfu