Una Noruega con poco gol se enfrenta a la ilusionante Paraguay de Enso González

4 minutos

Raúl Gómez

Santiago de Chile, 7 oct (EFE).- Paraguay, una de las selecciones latinoamericanas más atractivas del torneo, y Noruega, muy sólida en defensa pero con falta de gol, se enfrentan este miércoles en la segunda fecha de los octavos de final del Mundial sub-20.

La Albirroja llega a este duelo con buenas sensaciones tras una correcta fase de grupos y con el regreso de dos de sus grandes figuras: Lucas Guiñazú y Enso González, que se perdieron la última jornada por acumulación de tarjetas amarillas y por expulsión, respectivamente.

El combinado sudamericano arrancó su travesía en Chile con una agónica victoria ante Panamá en el minuto 94 en un encuentro marcado por las continuas pérdidas de tiempo panameñas, pero en el que Paraguay demostró que sabe dominar, sufrir y ganar.

El segundo partido ante Corea del Sur fue igualmente complicado, debido a la expulsión por roja directa de su máxima estrella, Enso González, que dejó a su equipo 45 minutos con un hombre menos, teniendo que sufrir de nuevo para lograr un empate a 0 decisivo ante los asiáticos.

En el duelo directo que les enfrentó a Ucrania por el primer puesto del Grupo B, los paraguayos pelearon, pero se vieron superados por una selección eslava más precisa en fase ofensiva que se acabó llevando la victoria por 2-1 con un gol en la recta final del partido.

Enso González (Wolverhampton) regresará al once del equipo dirigido por Antolín Alcaraz, volviendo a ser la principal baza ofensiva y creativa de su selección tras maravillar en su debut en el torneo ante Panamá con un acrobático gol y tras firmar buenos minutos en el encuentro ante Corea del Sur en el que acabó expulsado.

Noruega tratará de truncar las aspiraciones paraguayas tras clasificar también como segunda de su grupo, empatada a puntos con una selección colombiana que fue primera por el criterio de ‘juego limpio’.

La selección nórdica debutó en el Mundial con victoria por la mínima ante Nigeria (1-0) en un encuentro en el que, pese a verse dominados por los africanos, supieron aprovechar su oportunidad para marcar y ganar, demostrando una enorme solidez defensiva.

Tras la victoria inicial, tocó el examen más duro, contra Colombia, logrando un empate a 0 que clasificaba a ambas selecciones, pero viéndose una vez más superados en juego y ocasiones por su rival.

Los chicos entrenados por Bjorn Johansen llegaron a la última jornada del Grupo F con serias opciones de lograr el liderato, ya que enfrentaban a la selección de Arabia Saudi, que hasta ese momento contaba sus partidos por derrotas, aunque no lograron de pasar del empate a 1 en un encuentro muy igualado que reveló los serios problemas de este equipo de cara a puerta.

Noruega no contó con ningún jugador especialmente diferencial en lo que llevamos de torneo, presentando, eso sí, un equipo muy bien organizado y confiado en que los buenos resultados nacen de conceder el mínimo de ocasiones al rival y de aprovechar lo poco que se pueda generar en ataque.

Por ello, habrá que estar atentos a su potencia defensiva y al líder de la zaga: Rasmus Holten (SK Brann), que además marcó el gol de la victoria noruega en el primer partido ante Nigeria.

– Alineaciones probables:

. Noruega: Einar Fauskanger, Luca Hoyland, Vetle Auklend, Ramus Holten, Hakon Rosten, Kasper Saetherbo, Gustav Nyheim, Sondre Granaas, Ola Visted, Markus Haaland, Bork Bang-Kittilse. Seleccionador: Bjorn Johansen.

. Paraguay: Facundo Insfran, Lider Cáceres, Axel Balbuena, Alexandro Maidana, Lucas Quintana, Osmar Giménez, Lucas Guiñazu, Gabriel Aguayo, Enso González, César Miño, Tiago Caballero. Seleccionador: Antolín Alcaraz.

Hora: 20.00 horas (23.00 GMT).

Cancha: Estadio Fiscal, de Talca. EFE

