Una nota adhesiva para evitar un incidente diplomático con Argentina en el parlamento francés

afp_tickers

2 minutos

Una nota adhesiva amarilla logró evitar el miércoles un incidente diplomático en la Asamblea nacional francesa, donde el embajador de Argentina rechazó comenzar una audición al estar sentado delante de un mapa donde se veía a las Malvinas como un territorio británico.

Al mismo tiempo que agradecía a la Comisión de Relaciones exteriores de la Asamblea por recibirlo, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, señaló desde el comienzo de la audición «un pequeño problema (…) que es en realidad un gran problema para mi país».

«Acabo de constatar que estoy sentado delante de un mapa que muestra a las islas Malvinas como parte del Reino Unido de Gran Bretaña», declaró, como lo reveló la cadena parlamentaria (LCP) en un video.

«No puedo como representante del Estado argentino hablar libremente delante de ese mapa. Eso significaría legitimar una situación que es un atentado a la sooberanía de mi país, a la dignidad de la nación argentina y una violación flagrante del derecho internacional», agregó.

El diplomático comparó la situación al hecho de pedir al embajador de Ucrania hablar delante de un mapa que muestra a Lugansk o Crimea como parte legítima de Rusia.

A su demanda, esa parte del mapa fue ocultada con una nota adhesiva amarilla, lo que permitió el comienzo de la audición consagrada a su país.

El archipiélago de las Malvinas, situado a 600 kilómetros de la costa patagónica de Argentina, fue escenario de una guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982, que causó 649 muertos argentinos y 255 muertos británicos en 74 días.

Argentina reivindica la soberanía sobre las islas.

cma/jmt/cbn/pcl/eg/mr