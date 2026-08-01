Una nueva apreciación del yen por dólar refuerza la especulación sobre intervención

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Tokio, 1 ago (EFE).- Un nuevo y brusco repunte del yen en la madrugada de este sábado, que llevó a la moneda japonesa a situarse en la franja media de las 157 unidades por dólar un día después de otra súbita subida, disparó las especulaciones entre expertos y analistas sobre una posible intervención.

El yen se intercambiaba a las 11:30 hora local (2:30 GMT) en el entorno de las 157,65 unidades por dólar frente a los más de 160 en los que cotizaba la víspera, jornada en la que experimentó a su vez una rápida apreciación que revirtió las caídas de las últimas semanas, las cuales debilitaron a la moneda hasta las 163 unidades por dólar.

Este segundo repunte consecutivo, después de que el Banco de Japón (BoJ) mantuviera los tipos de interés de referencia a corto plazo fijados en el 1 %, reforzó las sospechas de que Tokio habría llevado a cabo una intervención cambiaria.

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, declinó comentar el viernes acerca de si las autoridades japonesas llegaron a intervenir. «Siempre actuamos con vigilancia», afirmó a la prensa.

No obstante, según el medio económico Nikkei, el Gobierno japonés y el BoJ podrían haber intervenido comprando yenes y vendiendo dólares, al tiempo que las autoridades monetarias estadounidenses habrían realizado una verificación de tipos de interés, lo que se considera un paso preparatorio para una maniobra de este tipo.

El director de estrategia de mercado en Bannockburn Capital Markets, Marc Chandler, afirmó en un análisis que «aparentemente funcionarios japoneses intervinieron en el mercado de divisas» y fijó el volumen de la posible operación de estabilización en unos 53.000 millones de dólares.

Una intervención que «no fue correspondida por el propio Banco de Japón, que no solo no elevó las tasas de interés, sino que también redujo la proyección de inflación subyacente para este año», afirmó.

El Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, y el Banco de Japón (BoJ) llevaron a cabo intervenciones en el mercado de divisas entre los pasados abril y mayo, que provocaron una apreciación de la divisa japonesa desde las 160 unidades por dólar hasta las 155 durante los primeros días de mayo.

El efecto de estas operaciones de estabilización, cuyo monto ascendió a 11,73 billones de yenes (unos 63.000 millones de euros) según el Ministerio de Finanzas japonés, fue sin embargo reducido incluso a pesar de que el BoJ subiera a mediados de junio los tipos de interés de referencia a corto plazo al 1 %, su nivel más alto en más de tres décadas. EFE

daa/rrt