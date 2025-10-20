Una nueva coalición política en Japón permitirá el nombramiento de la primera mujer gobernante

El partido de gobierno de Japón firmará este lunes un acuerdo de coalición con el principal bloque opositor, lo que abre el camino para que Sanae Takaichi se convierta en la primera mujer jefa del Ejecutivo.

El Partido Innovación de Japón (PIJ) anunció el acuerdo un día antes de que la cámara baja del Legislativo vote la designación de Takaichi como la quinta primera ministra en cinco años.

Takaichi fue escogida este mes como líder del Partido Liberal Democrático (PLD), que ha dominado la política japonesa durante décadas, después de que el primer ministro Shigeru Ishiba, anunciara en septiembre que dimitiría, presionado por las debacles electorales que sufrió su partido.

«Después de una cuidadosa consideración anoche, llamé esta mañana a la presidenta (del PLD) Takaichi para alcanzar un acuerdo de coalición», declaró a periodistas el líder del PIJ, Hirofumi Yoshimura.

Adelantó que el acuerdo será firmado en horas de la tarde del lunes.

Takaichi, de 64 años, es una figura tradicionalista del ala conservadora del PLD.

Pero su nombramiento como primera ministra pareció descarrilar por el colapso de la alianza de 26 años del PLD con su socio minoritario, el partido Komeito.

Esta agrupación abandonó la alianza tras acusar al PLD de no endurecer las reglas de financiamiento electoral tras un escándalo.

También se opone a la pasada retórica dura de Takaichi con respecto a China.

El anuncio de la nueva coalición fue celebrada por la Bolsa de Tokio, donde el índice Nikkei 225 subía más de 3% el lunes.

Takaichi en el pasado ha apoyado una flexibilización monetaria agresiva y más gasto público.

Sin embargo, en su campaña para convertirse en líder del PLD, Takaichi le bajó el tono a su retórica antichina y económica.

