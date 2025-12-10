Una nueva denuncia de acoso sexual salpica a los socialistas españoles

afp_tickers

2 minutos

Un dirigente local de los socialistas españoles fue blanco de una denuncia interna de acoso sexual, según se supo este miércoles, un nuevo caso de este tipo que afecta al partido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha hecho bandera de sus políticas feministas.

Según medios españoles, los canales internos de los socialistas españoles recibieron una denuncia contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que negó los hechos.

«No hay ninguna prueba, ninguna, ni la puede haber, porque no es verdad», dijo Tomé a la prensa, asegurando que considerará tomar «las acciones legales» que le aconsejen los abogados.

«No sé de qué se me acusa porque no lo sé. Y por lo tanto, cuando sepa algo más, podré decir algo, pero de momento no sé nada», insistió.

Las varias acusaciones de este tipo a los socialistas fueron uno de los temas dominantes en la sesión de control al Gobierno de este jueves, en la que Sánchez se defendió asegurando que su partido siempre responde con contundencia.

«El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero. Y la gran diferencia entre ustedes y nosotros, es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia», dijo Sánchez dirigiéndose a la oposición conservadora.

«Este Gobierno apoya a las mujeres», insistió.

Hace justo una semana, la justicia española abrió una investigación por presunto acoso sexual contra un dirigente socialista local de Andalucía, Antonio Navarro.

Estos casos coinciden con el de Francisco Salazar, socialista y antiguo asesor cercano a Sánchez. Las acusaciones formuladas por varias antiguas colaboradoras llevaron a este exdiputado a dimitir a principios de julio de sus funciones y de la dirección del PSOE.

Las denunciantes de Salazar han lamentado la falta de reacción de los servicios de Sánchez ante sus denuncias.

En los últimos meses se han acumulado los casos judiciales en el entorno del presidente del Gobierno, que los considera ataques orquestados por la oposición de derecha y extrema derecha.

Uno de ellos, un amplio caso de corrupción que afecta a un exministro de Transportes, a su asistente y al exnúmero tres del PSOE, ya había creado malestar en el seno del partido, con la revelación de grabaciones que contenían conversaciones sobre prostitutas.

al/mdm/hgs