Una nueva edición genética revela un factor esencial en el desarrollo de embriones humanos

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Redacción Ciencia, 25 jun (EFE).- Una nueva técnica de edición genética permite modificar un único gen en células embrionarias y se ha descubierto que, si se bloquea el llamado NANOG en una fase muy temprana, las células no pueden desarrollarse como pluripotentes más especializadas, que son las que posteriormente forman el cuerpo.

El estudio, encabezado por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y que publica Nature, empleó un nuevo tipo de edición genética, llamada edición de bases, que es una versión más precisa de la técnica más conocida, la CRISPR/Cas9 (las tijeras genéticas).

La nueva edición de bases permite modificar un único par de bases de nucleótidos (el componente básico del ADN) dentro de un genoma humano de aproximadamente 3.000 millones de pares de bases y abre la puerta a estudiar el desarrollo humano en sus primeras etapas con un nivel de detalle sin precedentes, unos avances que no están exentos de debates éticos.

Aunque ya se había informado anteriormente sobre la edición de la base del genoma en embriones humanos, esta es la primera vez que esta técnica se ha utilizado para estudiar la función de los genes.

Los resultados del estudio muestran, indicó la Universidad de Cambridge en un comunicado, que la extrema precisión de la técnica reduce la probabilidad de que se produzcan anomalías cromosómicas no deseadas, algo que puede ocurrir con otra versión más extendida de CRISPR/Cas9.

En todo caso, los autores consideran que, antes de cualquier uso clínico futuro, serían necesarias exhaustivas pruebas de seguridad, un mayor desarrollo de la técnica, así como un amplio debate público y el respaldo de la ciudadanía, según un comunicado de la universidad.

Conocer mejor el papel de los genes necesarios para el desarrollo humano, como el NANOG, podría ayudar en el futuro a mejorar las tasas de éxito de la fecundación in vitro y a comprender mejor las pérdidas embrionarias tempranas, de acuerdo con los investigadores.

El equipo descubrió que, al bloquear el gen NANOG en embriones humanos en una fase muy temprana, las células del embrión inicial no podían desarrollarse en pluripotentes más especializadas, denominadas epiblasto, que posteriormente forman el cuerpo.

Así se revela el papel crucial de NANOG en el desarrollo de los embriones humanos, aunque sin este gen, las células que más tarde se convierten en la placenta y el saco vitelino aún podían formarse. Además, ayuda a los científicos a comprender mejor cómo se desarrollan durante los primeros días

La precisión de la edición de bases supone «un gran avance con respecto a la generación anterior de técnicas de edición genómica. Esto nos permite estudiar el desarrollo humano temprano con mayor seguridad», dijo Oliver Bower, de la Universidad de Cambridge y primer firmante del estudio.

Hasta ahora no había sido posible investigar directamente la función de NANOG en embriones humanos y se ha visto que este gen se comporta de forma «ligeramente diferente» en los seres humanos que en los ratones, de ahí que este trabajo -estiman- pone de relieve la importancia de investigar directamente el desarrollo humano.

Los embriones, óvulos y espermatozoides utilizados en el estudio eran muestras no utilizadas donadas por parejas que ya se habían sometido a un tratamiento de fecundación in vitro y deseaban que los sobrantes se utilizaran para la investigación.

Además, los embriones solo se cultivaron en el laboratorio durante un máximo de seis días y medio tras la fecundación, tras lo cual se dejó que murieran, precisaron los autores y agregaron que la investigación fue revisada y aprobada por el Comité de Ética en Investigación de Newcastle y North Tyneside. EFE

cr/acm