Una nueva encuesta revela que apenas un 5 % de groenlandeses prefiere EE.UU. a la UE

1 minuto

Copenhague, 30 ene (EFE).- Una encuesta entre groenlandeses publicada este viernes en el periódico danés ‘The Copenhaguen Post’ señaló que apenas un 5 % de los habitantes de la isla ártica del Reino de Dinamarca preferiría más cooperación con EE.UU. si tuvieran que elegir entre la Unión Europea (UE) y el país del presidente Donald Trump.

Según recogió la agencia danesa ‘Ritzau’, que citó el sondeo publicado en ‘The Copenhaguen Post’, «sólo un 5 % de los groenlandeses elegiría entre una mayor cooperación con Estados Unidos si tuvieran que elegir entre la UE y Estados Unidos».

El 65 % de los encuestados, a elegir entre EE.UU, y la UE, preferiría «reforzar la cooperación con la UE, mientras que el 29 % no se ha pronunciado al respecto», citó ‘Ritzau’ los datos del sondeo.

La encuesta se realizó entre 610 habitantes de diferentes localidades de Groenlandia entre los días 22 y 29 de enero.

Precisamente entre esos días se registró la mayor tensión que se recuerda desde hace meses entre la UE y EE.UU., después de que Trump dijera, entre otras cosas, que, por motivos de seguridad nacional, podría no renunciaría al uso de la fuerza para hacerse con el control de la isla ártica.

Finalmente, en el marco del Foro Económico de Davos, Trump logró un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, para reforzar la seguridad en Groenlandia y renunció al uso de la fuerza por la isla contra Dinamarca, país socio de la OTAN. EFE

