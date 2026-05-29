Una nueva fiebre del oro pone en jaque tierras protegidas de la Amazonía brasileña

afp_tickers

5 minutos

El cacique indígena Bepdjo Mekragnotire se prepara una vez más para liderar a un grupo de guerreros para expulsar a mineros de oro ilegales del territorio de su pueblo, en la selva amazónica de Brasil.

Con un tocado de plumas rojas, Bepdjo contó a la AFP que crecieron las tensiones con invasores en la tierra indígena Bau, en el estado norteño de Pará, cuatro años después de que su pueblo kayapó expulsara a casi 200 buscadores de oro.

«Los mineros son tercos. Entran de cualquier forma. Porque hoy el precio del oro está muy alto», dijo Bepdjo, de 45 años, a la AFP en Pykany, una aldea en un territorio vecino a Bau.

«Tenemos que echarlos, si no, seguirán avanzando».

El oro, un activo refugio en tiempos turbulentos, vive una nueva era de valores históricos en medio de la inestabilidad global.

Esta fiebre empuja a los «garimpeiros» (mineros) ilegales a zonas relativamente preservadas hasta ahora, como Bau.

En febrero se desenfundaron armas por un momento cuando Bepdjo y varios guerreros kayapó se cruzaron con mineros en una canoa. Según el cacique, expulsaron a 24 personas.

Luego, una coalición de organizaciones indígenas advirtió en una carta a las autoridades sobre el «riesgo inminente de un conflicto armado a gran escala» y les pidió ayuda.

Bepdjo está cansado de esperar. «No sabemos cuántos buscadores hay allá dentro, simplemente llegamos y vemos», dijo mientras planea la nueva misión.

Jair Schmitt, presidente interino de la agencia pública ambiental Ibama, dijo a la AFP que el organismo se enfoca en territorios «que enfrentan situaciones particularmente críticas: Ibama no puede estar físicamente presente en todas las áreas».

– «Profundo en la selva» –

Expertos consideran que las tierras indígenas protegidas son una de las mejores defensas contra la deforestación y el cambio climático.

Desde el aire, en un vuelo de Greenpeace, la AFP pudo observar la presión minera sobre áreas protegidas.

Vastos paisajes de árboles talados, con pozos y canales excavados para minas, se interrumpen en una frontera invisible con territorios indígenas, donde el verde selvático se extiende hasta el horizonte.

Según la ONG Amazon Mining Watch, la minería afectó 223.000 hectáreas en Brasil entre 2018 y 2025, casi un 80% de forma ilegal.

Desde que el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva volvió al poder en 2023, el gobierno reprime la minería clandestina, luego de que su predecesor ultraderechista Jair Bolsonaro fuera acusado de alentar un clima de impunidad en la Amazonía.

Pero los barones de la minería, cuyas operaciones pasaron de emprendimientos artesanales a proyectos multimillonarios con maquinaria pesada y flotas de avionetas, se adaptaron rápido.

Nilton Tubino, coordinador de operaciones de protección de los territorios indígenas designado por el gobierno de Lula, dijo a la AFP que una «nueva fiebre del oro» fomenta la minería ilegal en la Amazonía.

«Los mineros se internan cada vez más profundo en la selva», afirmó.

Schmitt, del Ibama, dijo que la mayor dificultad es «enfrentar al crimen organizado», en alusión a las facciones Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, declaradas el jueves organizaciones terroristas por Estados Unidos y cada vez más presentes en esta actividad.

– «Minas fantasma» –

El Instituto Escolhas, que analiza la cadena de suministro del oro, señaló que Brasil produjo 71 toneladas de oro en 2025, exportadas principalmente a Canadá, Suiza y Reino Unido.

Brasil trabaja en una nueva legislación para asegurar la trazabilidad del oro.

Larissa Rodrigues, del Escolhas, dijo que, debido a la ofensiva gubernamental, el oro que antes «salía de Brasil por la puerta principal» ahora se saca de contrabando a través de países limítrofes como Guyana o Venezuela.

Existen otros vacíos legales para lavar oro, como las «minas fantasma», descritas en una investigación de Greenpeace publicada este viernes.

Estos sitios cuentan con permisos de minería artesanal y declaran ventas, pero cuando se sobrevuela la zona no hay señales de actividad.

Danicley de Aguiar, coordinador sobre pueblos indígenas de Greenpeace Brasil, dijo que el oro extraído de áreas protegidas probablemente se blanquea mediante estos esquemas.

Fernando Lucas, presidente de la Federación de Cooperativas de Mineros de Oro de Pará, dijo que está harto de que los mineros sean «apuntados como criminales».

Aseguró a la AFP que muchos quieren operar legalmente pero quedan atrapados en la burocracia, y pidió un modelo más «organizado y sostenible».

– «Tentación» –

El cacique Bepdjo también lidia con divisiones entre su propia gente. Algunos apoyan la minería clandestina, incluido su predecesor.

La disputa llevó a que algunos habitantes de la aldea se mudaran al otro lado del río.

«A menudo los mineros vienen a hablar con nosotros, ofreciendo dinero, diciendo ‘vas a tener auto, vas a tener mujeres’, es una tentación. Un joven que no lo reflexione querrá ese tipo de cosas», dijo Takagmoro Kaiapo, de 25 años, hijo del excacique.

fb/ffb/app/mel