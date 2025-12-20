Una nueva ruta aérea une desde hoy Madrid con Querétaro (México)

Madrid, 20 dic (EFE).- El aeropuerto de Madrid ha incorporado este sábado una nueva ruta a Querétaro (México), operada por la aerolínea Iberojet, y la primera que une la capital de España con ese enclave situado en el centro-norte del país norteamericano.

La ruta cuenta con una frecuencia semanal, volando a Querétaro los sábados, e Iberojet cubrirá este trayecto de forma habitual con un Airbus A350-900, que dispone de capacidad para transportar más de 400 pasajeros, ha informado en un comunicado Aena, la operadora de los aeropuertos españoles.

El acto de inauguración, que se ha desarrollado frente a la puerta de embarque A16 de la Terminal T1 de Madrid-Barajas, ha contado con la presencia tanto de representantes de Aena como de la aerolínea.

Durante el acto se ha llevado a cabo el tradicional corte de cinta y se han repartido obsequios para los pasajeros del vuelo inaugural. EFE

