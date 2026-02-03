Una oficial musulmana asumirá como portavoz en árabe del ejército de Israel, según una fuente militar

El ejército de Israel designará como próxima portavoz en árabe a la mayor Ella Waweya, una oficial de confesión musulmana conocida como «Capitana Ella», informó una fuente militar el martes.

El vocero en árabe es muy importante para la población palestina y de Líbano cuando Israel lanza ofensivas militares y muchos libaneses tienen activadas notificaciones del perfil del actual vocero, el coronel Avichay Adraee, ya que sus advertencias suelen anunciar un ataque inminente.

Waweya, una mayor de 36 años, nació en Qalansawe, una ciudad árabe del centro de Israel, y se alistó como voluntaria en el ejército a los 24 años, pese a que el reclutamiento no es obligatorio para la población árabe.

En Israel, un 20% de la población son palestinos o sus descendientes que permanecieron en el territorio, tras la fundación del Estado en 1948.

«Actualmente es la mujer musulmana de mayor rango en las Fuerzas de Defensa de Israel», afirmó la fuente militar que adelantó que Waweya pronto será ascendida al rango de teniente coronel.

Como adjunta de Adraee, era conocida en internet como «capitana Ella», ya que tiene un perfil muy activo en las redes sociales con publicaciones en hebreo y en árabe con cientos de miles de abonados.

«De niña, veía los medios de comunicación árabes y, por curiosidad, descubrió la narrativa israelí y sionista», afirmó la fuente.

Los videos y las publicaciones de Adraee generan atención desde el estallido de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, seguida del inicio de las hostilidades entre Israel y Hezbolá, en Líbano.

Durante ambas guerras, Adraee emitió advertencias oficiales de evacuación militar dirigidas a la población local antes de los bombardeos israelíes.

Adraee, que es judío, fue en ocasiones objeto de burlas por su acento en esa lengua.

